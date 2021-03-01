Скандалы: Хватка по наследству

01.03.2021, 13:34, Разное

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Холдинговая компания «Чистополье» сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Альберта стала крупнейшим владельцем зернового элеватора в Казани

Новый актив Альберта Хуснуллина — это 60% ООО «Рыбно-Слободское Хлебоприемное предприятие», другие 40% ХПП у Венеры Аверкиевой, следует из данных базы «Контур.Фокусе». ООО «Рыбно- Слободское Хлебоприемное предприятие» появилось в 2018 г. Выручка — 220 млн руб, чистая прибыль — 58 000 руб. Его адрес полностью совпадает с адресом филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» — «Рыбно Слободское Хлебоприемное ХПП». Сам ВАМИН — крупный молочный холдинг, ликвидированный в 2017 г. после банкротства. ВАМИНом владел Вагиз Мингазов, сенатор в 2011—2014 гг. После избрания в Совет Федерации он передал активы своей семье.

«Рыбно-Слободское ХПП» — это здание элеватора, цех по производству крупяных изделий, земля в Казани на улице ул. Восточная, 12.

«Рыбно-Слободское ХПП» еще в 2002 г перешло от ВАМИНа в собственность Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, «Холдинговой компании Акбарс» и еще нескольких компаний. Предприятие стало называться ОАО «Рыбно-Слободское хлебоприемное предприятие», но уже в 2005 г стало банкротом, указано в «Контур.Фокус». Потом оно находилось в стадии наблюдения, пока в 2018 г у него не появились новые собственники — Венера Аверкиева, Лариса Карунина и Алексей Чибрин. Аверкиева была владелицей «Печищинского Комбината Хлебопродуктов». Марат Хуснуллин до переезда из Татарстана в Москву в 2010 г работал в структурах холдинга Акбарс.

«Рыбно-Слободское ХПП» находится на берегу живописного Куйбышевского водохранилища, рядом с ним — грузовой причал. И в перспективе участок можно использовать для строительства жилой недвижимости или рекреации, если перезахоронить скотомогильник, находящийся неподалеку. Согласно генплану Рыбной Слободы, застройка этого участка пока не планируется. У новой компании Хуснуллина имеет в лизинге оборудование для работы зернохранилища.

Вагиз Мингазов и семья Хуснуллиных вели совместный бизнес. У ОАО «ВАМИН Татарстан» было 53,9% акций в «Чистопольском элеваторе» (в 2020 г он был также ликвидирован), другой совладелец которого — АПК «Чистое поле», арендовал земли у матери Альберта Лилии Хуснуллиной. Только в Чистопольском районе у Лилии Хуснуллиной было 600 га земли.

Эти данные были раскрыты в арбитражном суде Татарстана, когда компания Лилии Хуснуллиной «Инвест Плюс» судилось с Чистопольским отделом кадастра по Татарстану. Супруги Хуснуллины развелись в 2018 г, и теперь мать Альберта носит фамилию Харисова.

Цены на зерно — на историческом максимуме, а лето 2021 г, по прогнозам синоптиков, обещает быть засушливым в Поволжье, что может привести к дефициту на зерно, и новому росту цен.

Что известно о бизнесе семьи Хуснуллиных

Помимо «Рыбно-Слободского ХПП» у сына вице-премьера Хуснулина есть охотничье хозяйство «Камский берег» (также ранее принадлежавшее его матери), компания «Кларус» (сдававшее в аренду свои офисы ГУП Республики Татарстан «Татлизинг» в 2019г) и риэлторская компания «Тси-Риэлт».

Сестра Альберта Хуснуллина Алина замужем за Евгением Киреевым, отец которого Сергей Киреев занимает пост гендиректора «Новороссийского морского торгового порта».

В марте прошлого года «Открытые медиа» обнаружили у семьи вице-премьера Хуснуллина активы стоимостью более 3,2 млрд рублей. Речь шла о компании «АКТИВиСТ», которая, как выяснилось, управляет тремя казанскими закрытыми паевыми инвестиционными фондами — «ИАРТ Девелопмент», «Рост Недвижимость» и «Рост Девелопмент». Семье принадлежат земельные участки площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн.

Вице-премьером России Марат Хуснуллин был назначен в январе прошлого года. До этого на протяжении десяти лет он работал заместителем мэра Москвы, курируя в этой должности вопросы градостроительной политики и строительства.

Наталья Кузнецова