Скворцова отчиталась об обнаруженных у россиян 3,5 тыс. мутаций коронавируса

01.03.2021, 13:28, Новости дня

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Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций коронавируса.

«Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тыс. мутаций у россиян», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой.

Она добавила, что все эти мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции».

Ранее ученые не выявили влияния новых мутаций коронавируса на характер течения болезни.