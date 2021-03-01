Похитителя московских алкоголиков приговорили

01.03.2021, 13:28, Новости дня

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Суд приговорил к 6,5 годам колонии участника банды, похищавшей граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, под видом оказания им медпомощи в реабилитационных центрах, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Чертановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Дмитрия Пономаренко. Он осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как установлено в суде, с апреля 2015 года до 16 апреля 2016 в Москве Пономаренко с соучастниками занимался похищением граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, под видом оказания последним медицинской помощи в реабилитационных центрах. Так, Пономаренко с сообщниками похитил двоих мужчин, которых затем незаконно удерживали в различных квартирах в Москве.

«Суд приговорил Пономаренко к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – отмечается в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Остальные сообщники ранее признаны судом виновными в совершении указанных преступлений и приговорены к различным срокам лишения свободы.