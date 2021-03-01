Бумер умер

01.03.2021, 13:08, Разное

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Почему старшим поколениям уже не понять людей, выросших в новой технологической реальности.

В январе я рассказал читателям историю о том, как интернет-сообщество любителей биржевого трейдинга — WallStreetBets, разместившееся на социальной платформе Reddit, скоординированными и при этом децентрализованными действиями помешало крупным хедж-фондам нажиться на «короткой продаже» (ставке на падение цены) акций компании GameStop (GME), торгующей игровыми приставками.

Спорные действия сообщества WallStreetBets привели к тому, что хедж-фонд Melvin Capital потерял на своих спекуляциях более 4 млрд долларов, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США организовал слушания по беспрецедентной «манипуляции финансовыми рынками».

Характерно, что беспрецедентная атака цифрового сообщества на финансовый истеблишмент сопровождалась вполне себе прецедентным нарушением законодательства со стороны участников традиционного фондового рынка. Так, брокерская контора Robinhood сначала запретила своим клиентам торговать акциями GME, а затем самовольно взялась их распродавать прямиком с пользовательских счетов.

Показательно, что под «манипуляцией финансовыми рынками» народные избранники в Конгрессе имели в виду отнюдь не хедж-фонды и брокера, нарушившего законы, а именно интернет-сообщество WallStreetBets, осмелившееся бросить вызов традиционной финансовой системе.

Знаете, чему была посвящена речь Стива Хаффмана, генерального директора Reddit, вызванного на депутатский ковер? Доказательствам того, что в действиях членов сообщества WallStreetBets не было «следов участия ботов и иностранных агентов»!

Хаффман не сам придумал эту химеру: Reddit заставили расследовать события, связанные с GME и WallStreetBets, именно в данном ключе.

На мой взгляд, эти вот «боты и иностранные агенты» не столько отражают ничтожный уровень ориентации народных избранников в тектонических сдвигах, происходящих сейчас в социуме, сколько демонстрируют отсутствие взаимопонимания между поколениями.

Именно этому новому конфликту «отцов и детей», а также причинам, по которым, как мне представляется, диалог между поколениями не только отсутствует, но является невозможным, я бы и хотел посвятить сегодня свою реплику.

Да не подумает читатель, что ему предстоит разговор о чем-то чужом и далеком. Об универсальности выбранной темы можно судить хотя бы по зеркальной повестке дня народных избранников по обе стороны океана: и в Думе, и на Капитолийском холме законодатели самозабвенно борются с «иностранными агентами влияния», не замечая, что их антагонизм с реальностью вызван не происками внешних врагов, а отсутствием взаимопонимания и — постараюсь это доказать ниже — невозможностью ведения диалога с собственным подрастающим поколением.

Для начала хочу внести ясность: действия сообщества WallStreetBets на территории традиционных финансов не являются чем-то новым и революционным. Все, что сделали обитатели Reddit в январе 2021 года, так это опробовали в риаллайфе механизмы, давно задействованные и популярные в инфраструктуре Web 3.0 (децентрализованном интернете).

На этой инфраструктуре уже больше десятилетия живет криптоэкономика, на ней строится экосистема DeFi (децентрализованных финансов), происходит интенсивный обмен информацией (торрент-трекеры), устанавливаются социальные связи и выполняется координация идей и действий (децентрализованные социальные сети и мессенджеры).

Знаете, когда я догадался, что конфронтация сообщества Reddit с системой традиционных финансов и американскими законодателями вызвана не конфликтом технологий, а полным отсутствием диалога между поколениями? Когда количество безуспешных попыток анализировать рынок криптоактивов обрело новое качество, а именно: понимание, что проблема не в расхождении метрик анализа, а в отсутствии общего языка общения!

Любой человек, попадающий на криптобиржу, очень быстро понимает, что все его навыки, связанные с техническим, фундаментальным и макроэкономическим анализом, совершенно бесполезны на новой территории: в криптоэкономике никакие традиционные инструменты не действуют. В прямом смысле — никакие: ни индикаторный анализ, ни спектральный анализ, ни нейросетевое обучение, ни визуальные конструкции (вроде дорогих сердцу фьючерсных трейдеров вееров Фибоначчи и волн Эллиотта).

Что касается традиционных метрик фундаментального анализа (отношение цены к доходам, доходы в расчете на акцию, «кислотный тест», рентабельность совокупного капитала, доли доходов, выплачиваемых в виде дивидендов и т.п.), то они отсутствуют, потому что в криптоэкономике бухгалтерская отчетность криптоактивов не ведется по определению (в децентрализованном инклюзивном мире не перед кем отчитываться!).

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Неприменимость привычных метрик анализа является главным препятствием, по которым традиционные финансовые структуры (хедж-фонды, инвестфонды, пенсионные фонды, инвестиционные банки и т.п.) боятся идти в криптоэкономику: они банально не понимают, как там работать, как предсказывать тренды, как анализировать качество инвестиций.

Между тем, криптоэкономика каким-то образом продолжает развиваться, причем делает это экспоненциально. Скажем, сегодня утром рыночная капитализация криптоактивов составляла 1 триллион 384 миллиарда долларов.

Только вдумайтесь в эту цифру: почти 1,4 триллиона живых долларов, обменянных на какие-то «пустые, непонятные и бесполезные фантики»!

Знаете, какой валовой внутренний продукт Российской Федерации за минувший 2020 год? 1,46 триллионов долларов. Практически та же цифра, что и капитализация «виртуальных сущностей» — BTC, ETH, BNB, ADA, DOT и так далее.

Как такое возможно? Кто вкладывает все эти деньги? Вот тут-то меня и осенило: вкладывает тот, кто не испытывает потребности в традиционных метриках анализа финансовых активов. Вкладывает тот, кому достаточно иных критериев привлекательности, неведомых менеджерам хедж-фондов, застрявших в риаллайфе.

Читатель наверняка догадался: на чужом непонятном языке разговаривают те, для кого этот язык понятный и родной! Язык цифрового пространства родной для тех, кто в этом пространстве родился, проживает в нем свою жизнь, реализует амбиции и цели. Очевидно, что речь идет о поколении Z, зумерах, неоцифровых аборигенах, Digital Natives. Это они инвестируют в криптоэкономику, это они неохотно высовываются наружу из своего уютного цифрового мира и устраивают пока еще скромные «диверсии» вроде акции WallStreetBets по спасению никому не нужной компании GameStop.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Какие же метрики применяют зумеры для оценки криптоцифровых активов? Человек без подготовки придет в ужас, если узнает, какие коины и токены время от времени улетают в прямом смысле слова в космос на криптобиржах. Побоку технологическое совершенство, к черту уравновешенная модель эмиссии, плевать на уровень развития прикладной экосистемы. Главное, чтобы было прикольно.

Если криптоактив прикольный, он вызывает положительные эмоции, пользуется вирусной популярностью, нравится рынку по совершенно иррациональным соображениям (на самом деле, вполне рациональным — чуть ниже я это объясню), его цена может вырасти в 5–10–100 раз в течение одних суток. Если криптоактив тоскливый и неброский, вы можете расшибиться о стену, доказывая гениальность и перспективность задействованных в вашем проекте технологий — рынок оставит его без внимания.

Альтернативный критерий, который используется в криптоэкономике (шире — в Web 3.0) вместо традиционных метрик для определения справедливой стоимости, я образно описал словом прикольность (английский аналог — fun, cool). Если кому-то не нравится язык метафор, можно использовать и более привычную терминологию — мем. Не вдаваясь в подробности (все вопросы к Ричарду Докинзу), напомню лишь читателю, что мемом в цифровом мире называют мельчайший структурный элемент культуры (картинка, разговорная конструкция, набор звуков), который обладает способностью к вирусному распространению и, как следствие, обретает качества, присущие гену (естественный отбор, мутация, искусственная селекция).

Для того чтобы любой объект (товар, цифровой актив, бизнес, сервис, бренд и т.п.) обрел в цифровом мире качество прикольности (а это автоматически означает массовую популярность и финансовый успех), он должен стать мемом.

Соответственно, меметика — это то знание, которое чуть ли не единственное претендует на замену метрик анализа, применяемых в традиционном финансовом мире.

Итак, поколение Z, как рыба в воде, живет в цифровом мире, который управляется мемами. Это их язык, он понятен и приятен зумерам, и у них нет ни малейшего желания что-то менять в сложившемся статусе-кво.

Самое печальное, что старшие поколения, все те, кто родился в доцифровую эпоху и в детстве играл в куклы и оловянные солдатики, а не FarCry, GTA и World of Warcraft, за редкими исключениями не способны воспринимать новую мемотическую реальность. Им кажется, что цифровой мир вот-вот «подрастет», «возмужает», поднимется до уровня «правильных» оценок и анализа, и это обстоятельство позволит старшему поколению победоносно снизойти до мира децентрализованных финансов, все там захватить и переделать на привычный лад.

Жаль расстраивать бумеров, но этого вот всего никогда не случится. Бумеры не понимают, что их время банально прошло, и бессмысленно надеяться, что новое поколение зумеров усвоит «правильные ценности», смирится с этикетом и уловками уходящих поколений. Этого никогда не будет, а на любые попытки принуждения поколение Z будет давать один и тот же ответ: «Ок, бумер!»

Глядя на грустное фиглярство, устроенное на центральном телевидении РФ вокруг одноименного манифеста, опубликованного в «Новой газете», понимаешь всю глубину incommunicado, отсутствия даже намека на адекватный диалог между поколениями. Люди из зомбоящика, сконцентрировавшись на высмеивании «репетиторки», «метранпажа» и «фотографини», даже не поняли смысла послания, заложенного в емком меме. А ведь им прямым текстом сказали (правда, на незнакомом для них языке): «ОК, бумер! Ты что-то тут пробурчал, но мы тебя не услышали, потому что ни ты, ни твое мнение, ни все твое поколение нас давно уже не интересует!»

Если вдуматься, то ничего более страшного сказать было невозможно. Новое поколение настолько оторвалось технологически от своих предшественников, что в итоге утратило саму возможность коммуницировать с ними. Случился отказ от диалога в принципе.

Знаете, что такое «ОК, бумер»? Это ставка на время. Новое поколение устранилось от прямого конфликта (уроки 1968 года выучены!) и теперь тихо и терпеливо ждет, когда старый шлак избавит мир от своего присутствия.

Зумеры не собираются просить разрешения на то, чтобы взять управление миром в собственные руки. Тем более не собираются они за это управление воевать.

Ок, бумер, мы просто подождем, пока это самое управление не выпадет из твоих охваченных старческим тремором рук.

Не трудно догадаться, что ждать предстоит недолго.

Я понимаю, что говорю пугающие вещи. Не потому, однако, что подобное ожидание неэтично (как раз напротив: новые отношения между поколениями этичнее всего того, что было раньше), а потому, что оно лишено исторических прецедентов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во все времена в прошлом новые поколения приходили к власти только после обстоятельной муштры по правилам, заведенным уходящими поколениями. От грядущих на смену всякий раз требовалось успешно сдавать экзамен, призванный доказать, что старые правила ими усвоены и они готовы сохранять и продолжать традиции.

Сегодня мы наблюдаем не просто разрушение коммуникации между поколениями, а разрушение того, что в древней Индии назвалось парампарой — непрерывной цепью преемственности, передачей ценностей от учителя к ученику, от уходящего поколения приходящему.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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