 

В РФ выпустят карбоновый кузов для нового Porsche 911 Turbo S

01.03.2021, 13:04, Новости дня
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Отечественные специалисты презентовали карбоновую версию популярного суперкара Porsche 911 Turbo S.

В частности, все наружные поверхности автомобили получили углепластиковые детали, за счет чего удалось максимально сократить общую массу кузова. Эксперты констатировали, что привлеченные доработки привели к некоторому расширению кузова, однако финальная версия автомобиля пока не рассекречена специалистами.

Вместе с тем специалисты не исключают, что внешний вид дверей, спойлера, диффузора и других частей кузова в завершенном исполнении будет модернизирован, а потому спорткар Porsche 911 Turbo S получит еще более уникальную внешность, отличающуюся от оригинала.



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