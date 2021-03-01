Changan объявила цены на новый кроссовер Uni-K

01.03.2021, 13:04, Новости дня

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Китайский автомобильный бренд Changan объявил о начале приема заказов на обновленный паркетник Changan UNI-K.

Данная модель UNI-K поставляется с выдвигающимися дверными ручками, чем радикально отличается от остальных кроссоверов. Также распознать автомобиль можно по решетке радиатора, светодиодной оптике и задним фонарям. Более того, разработчики оснастили кроссовер UNI-K сдвоенными патрубками выхлопной системы.

По салону внимание следует уделить виртуальной приборной панели, а также увеличенному дисплею мультимедийного комплекса. Под капотом UNI-K установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 233 л.с. Также указано, что автомобиль получит 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Первые экземпляры отправятся к своим владельцам с 21 марта.