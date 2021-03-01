 

Changan объявила цены на новый кроссовер Uni-K

01.03.2021, 13:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский автомобильный бренд Changan объявил о начале приема заказов на обновленный паркетник Changan UNI-K.

Данная модель UNI-K поставляется с выдвигающимися дверными ручками, чем радикально отличается от остальных кроссоверов. Также распознать автомобиль можно по решетке радиатора, светодиодной оптике и задним фонарям. Более того, разработчики оснастили кроссовер UNI-K сдвоенными патрубками выхлопной системы.

По салону внимание следует уделить виртуальной приборной панели, а также увеличенному дисплею мультимедийного комплекса. Под капотом UNI-K установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 233 л.с. Также указано, что автомобиль получит 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Первые экземпляры отправятся к своим владельцам с 21 марта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Госсекретарь США осудил казнь спортсмена в Иране

22.01 / В ОП призвали не допустить манипулирования детьми

25.01 / Стало известно о встрече Путина и Моди в 2021 году

04.01 / Росморречфлот завершил поисковую операцию в районе крушения траулера «Онега»

26.02 / Нардеп от “Слуги народа” анонсировала получение Украиной из США 10 млн доз вакцины Pfizer. А затем удалила свой пост

29.01 / Суд отменил домашний арест Стерненко

02.10 / Армения представит ОДКБ доказательства вторжения беспилотников Азербайджана

30.07 / Демократы представили проект избирательной платформы

16.02 / Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

23.01 / Намерение Байдена поставить владение оружием в стране под контроль многие штаты и американцы встретили в штыки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска