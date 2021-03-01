Осадчая обнародовала фото с матерью

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01.03.2021, 13:00, Новости дня
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Украинская ведущая Катя Осадчая 27 февраля разместила в сети снимки, сделанные во время празднования дня рождения своей матери.

На заглавном портретном селфи Осадчая запечатлена в обнимку с именинницей. Для праздника ведущая выбрала черно-белый наряд, а ее мать одета в светлый вязаный свитер. На других опубликованных фото ведущая показала сервированный стол и своего четырехлетнего сына Ивана, который позировал спиной к объективу.

“Наш самый теплый семейный праздник – день рождения мамы”, – подписала публикацию ведущая. 

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Ее отец Александр Осадчий является генеральным директором предприятия “Киевприбор”. Мать Анна – по образованию библиотекарь. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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