Осадчая обнародовала фото с матерью

01.03.2021, 13:00, Новости дня

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Украинская ведущая Катя Осадчая 27 февраля разместила в сети снимки, сделанные во время празднования дня рождения своей матери.

На заглавном портретном селфи Осадчая запечатлена в обнимку с именинницей. Для праздника ведущая выбрала черно-белый наряд, а ее мать одета в светлый вязаный свитер. На других опубликованных фото ведущая показала сервированный стол и своего четырехлетнего сына Ивана, который позировал спиной к объективу.

“Наш самый теплый семейный праздник – день рождения мамы”, – подписала публикацию ведущая.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. Ее отец Александр Осадчий является генеральным директором предприятия “Киевприбор”. Мать Анна – по образованию библиотекарь.

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