 

В Федерации работодателей и Американской торговой палате поддержали предложение постепенно увеличивать акцизы на ТИЭН

01.03.2021, 13:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева может навредить рынку и спровоцировать рост рынка нелегальной продукции, а также падение налоговых поступлений в государственный бюджет. Об этом заявили в Американской торговой палате и Федерации работодателей Украины.

“В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение акциза может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет”, – сказано в заявлении Американской торговой палаты.

В Федерации работодателей поддержали предложение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: повышать акцизы постепенно, не в 4,2 раза, а в три раза с апреля этого года, а потом по 30% ежегодно. 

“По расчетам экспертов Федерации работодателей, реализация предложения комитета увеличит доходы госбюджета по акцизу на ТИЭН в этом году на 2,6 млрд грн. Ведь более постепенный темп повышения акциза будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий”, – убеждены в ФРУ.

В Федерации отметили, что при повышении акциза сразу в 4,2 раза легальный рынок может сократиться в три раза, а последовательная и прогнозируемая политика в этой сфере укрепит доверие инвесторов и позволит сохранить рабочие места. 

“Более постепенное повышение акциза соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 года, по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставке акциза на табачные изделия”, – заявляла исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, писало издание LB.ua.

25 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардепы поддержали повышение ставки акциза на ТИЭН в 2021 году в три раза от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение на 30% в 2022–2025  годы.

По прогнозу специалистов Института Гейца, постепенный сценарий повышения ставок акциза обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений, чем альтернативный “шоковый” сценарий, писало издание “Буквы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Прощание с адвокатом Сергеем Нижним пройдет 18 января

07.11 / ЕК заявила о серьезных разногласиях с Британией по Brexit

25.09 / Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

10.09 / Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей

20.09 / Китайская компания запускает детскую версию мессенджера WeChat

09.01 / Задержана хозяйка тюменского дома престарелых, где при пожаре погибли люди

09.01 / В Украине за сутки подтвердили 4,8 тыс. случаев коронавируса

16.11 / Мнения: «Тотальный диктант» поднял вопрос о патриотизме писателей

04.12 / Суд продлил арест Мангеру и Левину

09.08 / Правительство одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска