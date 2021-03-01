В Федерации работодателей и Американской торговой палате поддержали предложение постепенно увеличивать акцизы на ТИЭН

01.03.2021, 13:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Резкое повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева может навредить рынку и спровоцировать рост рынка нелегальной продукции, а также падение налоговых поступлений в государственный бюджет. Об этом заявили в Американской торговой палате и Федерации работодателей Украины.

“В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение акциза может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет”, – сказано в заявлении Американской торговой палаты.

В Федерации работодателей поддержали предложение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: повышать акцизы постепенно, не в 4,2 раза, а в три раза с апреля этого года, а потом по 30% ежегодно.

“По расчетам экспертов Федерации работодателей, реализация предложения комитета увеличит доходы госбюджета по акцизу на ТИЭН в этом году на 2,6 млрд грн. Ведь более постепенный темп повышения акциза будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий”, – убеждены в ФРУ.

В Федерации отметили, что при повышении акциза сразу в 4,2 раза легальный рынок может сократиться в три раза, а последовательная и прогнозируемая политика в этой сфере укрепит доверие инвесторов и позволит сохранить рабочие места.

“Более постепенное повышение акциза соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС от 27 июня 2014 года, по которому Украина взяла на себя обязательства постепенно согласовать свое законодательство с требованиями директивы №2011/64/ЕС о структуре и ставке акциза на табачные изделия”, – заявляла исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, писало издание LB.ua.

25 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардепы поддержали повышение ставки акциза на ТИЭН в 2021 году в три раза от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение на 30% в 2022–2025 годы.

По прогнозу специалистов Института Гейца, постепенный сценарий повышения ставок акциза обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений, чем альтернативный “шоковый” сценарий, писало издание “Буквы”.

—