 

В Николаевской области на территории школы взорвался котел. Бетонная плита придавила человека

01.03.2021, 13:00, Новости дня
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Спасатели освободили мужчину, который оказался под завалами после взрыва котельной на территории школы в селе Ивановка Очаковского района Николаевской области. Об этом рассказали 1 марта в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

“В 09.45 пострадавший 1994 года рождения деблокирован спасателями из-под бетонной плиты и передан медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован”, – уточнили спасатели.

Информация о взрыве твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в селе Ивановка Очаковского района поступила спасателям сегодня, 1 марта, около 7.30, отметили в ГСЧС. На месте взрыва возник пожар, который вскоре удалось потушить. На месте происшествия работали полицейские, медики и кран из воинской части A2687.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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