Обязательство по еврооблигациям: ДТЭК начнет строительство ВЭС в Николаевской области

01.03.2021, 13:00, Новости дня

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ДТЭК ВИЭ начинает строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт в Николаевской области, сообщает пресс-служба компании. В ДТЭК отмечают, что проект реализуется в рамках выполнения обязательств перед международными партнерами, которые в 2019 году предоставили целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине.

Компания первой в Украине в 2019 году привлекла “зеленые” еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами, подчеркивается в сообщении.

К концу 2021 года ДТЭК планирует смонтировать 21 ветротурбину мощностью 6 МВт каждая датской компании Vestas, после запуска первая очередь ветростанции будет производить более 450 млн кВт-ч “зеленой” электроэнергии в год, что сократит выбросы СО2 на 504 тыс. тонн в год.

В ДТЭК отметили, что в Украине не запустили аукционную систему поддержки развития возобновляемой энергетики, как планировали, с 2019 года, поэтому для Тилигульской ВЭС будет применяться “зеленый” тариф, который действует в Украине до 2030 года.

“Мы хотим оставаться надежными партнерами в глазах наших зарубежных коллег, поэтому выполняем наши обязательства, реализуя нами ранее заявленный проект. В то же время мы не теряем надежду на урегулирование кризиса неплатежей в секторе ВИЭ Украины. Тем более, что вместе со снижением финансовой поддержки “зеленой” энергетики законодатели определили ряд вариантов для решения проблем оплат”, – сказал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

Строительство первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт с возможностью увеличения мощности станции до 564 МВТ – один из наиболее перспективных проектов долгосрочной стратегии ДТЭК, заявили в компании.

“Главная цель стратегии компании – планомерная декарбонизация украинской энергетики и достижение показателя “нулевых” выбросов до 2040 года для реализации целей “зеленого” соглашения (Green deal)”, – подчеркнули в ДТЭК ВИЭ.

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