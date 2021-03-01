“Другого пути нет”. Оккупационные власти Крыма признали, что решить проблему с водой можно исключительно опреснением

01.03.2021, 13:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил 1 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения полуострова, что решить вопрос можно только опреснением морской воды. Об этом сообщает проект “Крым.Реалии”.

“Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, стопроцентная гарантия – это только опреснение. Другого пути нет. В Советском Союзе были не такие глупые геологи, Северо-Крымский канал не было бы необходимости тут рыть, если бы здесь были подземные источники воды”, – сказал он.

Аксенов подчеркнул, что от опреснения “вреда точно никакого нет”, как и “прямых противопоказаний”.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет.

—