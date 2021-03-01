После жесткого падения на соревнованиях норвежскую лыжницу эвакуировали на вертолете

01.03.2021, 12:58, Разное

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Во время скоростного спуска на этапе кубка мира по горным лыжам в Италии норвежская спортсменка потеряла равновесие и на большой скорости упала, передает Пятый канал. Ее жесткое падение было запечатлено на видео. Для эвакуации лыжницы потребовалось привлечь вертолет. Ее доставили в больницу.