Опубликовано видео с задержанием убившего семью с маленьким ребенком мигранта

01.03.2021, 12:58, Разное

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В ночь на 1 марта в частном доме в поселке Кудьма Кстовском районе Нижегородской области были найдены тела четырех человек. 30-летний Шомастон Темиров задушил пожилую пару, изнасиловал и зарезал их невестку, а затем расправился с шестилетним ребенком. Девочка-подросток избежала расправы, поскольку в этот момент была на тренировке. Глава семьи также был не дома – он уехал в командировку.

Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемого, передает телеканал “360”. Известно, что к расправе причастны трое человек. Все они работали на придомовом участке погибшей семьи.