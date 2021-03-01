Валерий Афанасьев рассказал в «Судьбе человека» о любви всей своей жизни

01.03.2021, 12:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гостем программы «Судьба человека» стал актер театра и кино Валерий Афанасьев. Он пояснил Борису Корчевникову о главной любви всей свой жизни.

Валерий Афанасьев до сих пор с теплотой вспоминает о третьей супруге, которая ушла из жизни шесть лет назад. С Анной в браке он прожил 40 лет и считал эти отношения на редкость счастливыми. Звезда фильма «Самый жаркий месяц» пояснил телеведущему, что в 1975 году он сам решил пойти в армию, так как хотел сменить привычную обстановку. Актер бы мог этого не делать, потому что от военной службы его защищало служение в театре. Когда он пришел с армии на побывку, то решил зайти к коллегам. В буфете театра он увидел 19-летнюю девушку с большими глазами. Валерий Афанасьев признался, что его сердце в ту минуту разбилось, а когда он отслужил, то начал встречаться с театральным реквизитором Анной.

Как пишет издание Newinform, ради новой возлюбленной артист оставил свою вторую супругу Евгению. Она не стала устраивать скандалов мужу и простила его предательство, отпустив в новые отношения. Валерий Афанасьев поселился у материи, каждое утро ездил к Анне, а возвращался домой уже на последней электричке». Третья супруга была младше его на шесть лет и всегда уравновешивала вспыльчивый характер звезды. В зрелом возрасте жена актера травмировала шею, в результате чего стала инвалидом. Эти жизненные обстоятельства не помешали ей воспитывать сыновей и вести домашнее хозяйство. Однако в 2015 году у нее начались осложнения после полученной травмы. В результате перепадов давления у нее были поражены почки и сердце. Анна скончалась ночью, а супруг узнал об этом уже днем, так как был на даче.