 

Поклонники нашли подтверждение, что Егор Крид расстался с Валей Карнавал

01.03.2021, 12:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Многие поклонники не верили в то, что Егор Крид действительно встречался с популярной тиктокершей Валей Карнавал. Говорили о том, что знаменитостей связывают только партнерские обязательства. Однако недавно подписчики нашли в комментариях к посту блогера заявление певца о том, что они расстаются.
Егор Крид написал со своего официального аккаунта достаточно короткую фразу: «Мы расстаемся, извини». Пока Валя Карнавал никак не отреагировала на это публичное сообщение от артиста. Кроме этого, певец удивил фолловеров тем, что удалил все свои посты в Instagram, которые были опубликованы до 22 февраля. В ленте знаменитости теперь всего четыре публикации. Поклонники предполагают, что Егор Крид переживает личную драму. Также есть версия, что таким способом артист привлекает внимание к своему новому треку под названием «Голос». Лирическую песню он описывает как «тяжелую», а фолловеры убеждены, что эта работа посвящена Вале Карнавал.

19-летнюю звезду TikTok называют новой музой Егора Крида. Согласно данным в Сети, роман пары начался несколько месяцев назад. Об отношениях пары поклонники начали говорить после релиза композиции «Девочка с картинки».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: А ведь вчера страна даже не вспомнила о юбилее главной кремлевской бездарности

16.12 / Ученые: бесконтактный термометр – плохой инструмент для скрининга COVID-19

12.09 / Метеорологическая служба Азербайджана начнёт уведомлять граждан об опасных закатах

14.01 / Племяннику королевы Елизаветы II грозит тюрьма за попытку изнасилования

25.07 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 25.07.2020

31.08 / Дегтярев разрешил массовые мероприятия в Хабаровском крае

23.09 / «Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр»

04.02 / Мнение: Уязвимость

09.12 / Впервые за 2 года: известный экономист Делягин предрек рекордный обвал доллара

03.11 / Новости с Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска