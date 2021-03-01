Поклонники нашли подтверждение, что Егор Крид расстался с Валей Карнавал

01.03.2021, 12:56, Разное

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Многие поклонники не верили в то, что Егор Крид действительно встречался с популярной тиктокершей Валей Карнавал. Говорили о том, что знаменитостей связывают только партнерские обязательства. Однако недавно подписчики нашли в комментариях к посту блогера заявление певца о том, что они расстаются.

Егор Крид написал со своего официального аккаунта достаточно короткую фразу: «Мы расстаемся, извини». Пока Валя Карнавал никак не отреагировала на это публичное сообщение от артиста. Кроме этого, певец удивил фолловеров тем, что удалил все свои посты в Instagram, которые были опубликованы до 22 февраля. В ленте знаменитости теперь всего четыре публикации. Поклонники предполагают, что Егор Крид переживает личную драму. Также есть версия, что таким способом артист привлекает внимание к своему новому треку под названием «Голос». Лирическую песню он описывает как «тяжелую», а фолловеры убеждены, что эта работа посвящена Вале Карнавал.

19-летнюю звезду TikTok называют новой музой Егора Крида. Согласно данным в Сети, роман пары начался несколько месяцев назад. Об отношениях пары поклонники начали говорить после релиза композиции «Девочка с картинки».