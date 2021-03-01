Иосиф Пригожин на шоу «Маска» выступил в костюме Ананаса

01.03.2021, 12:56, Разное

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Российский продюсер Иосиф Пригожин удивил публику своим экзотическим образом. Он скрывался под костюмом Ананаса на шоу «Маска» в эфире телеканала НТВ.

Номинантами на вылет стали герои Ананас, Единорог и Солнце. Судьи, в том числе певица Валерия, решили выяснить, кто скрывается под маской экзотического фрукта. К удивлению присутствующих, им оказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Валерия рассказала, что даже не подозревала, что супруг снимается в шоу. Переболев коронавирусом незадолго до участия в «Маске», Пригожин объяснял жене, что ездит на физиотерапевтические процедуры, но, как выяснилось, это не так.

Продюсер признался, что участие в проекте далось ему нелегко. Всего лишь за два дня до старта съёмок артист начал самостоятельно дышать без кислородной маски. Однако отказаться от участия он не мог, поскольку дал согласие ещё до болезни.

Пригожин сказал со сцены, что он счастлив, так как смог поучаствовать в проекте и повеселить публику. Фанаты звезды прокомментировали, что «Маска» на «НТВ» лучше всякой физиотерапии. После того, как Ананас покинул программу, битву продолжили 12 участников.

Четвёртый выпуск «Маски» выйдет в эфир уже 7 марта. Суть программы заключается в том, что артисты выступают в неузнаваемом образе, а судьи должны определить, кто скрывается под маской, передаёт ПолитЭксперт.