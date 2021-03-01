 

Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана

01.03.2021, 12:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую».

«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.

«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», – отметил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.

Напомним, в 2018 году президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Меркель критически отнеслась к решению Twitter навсегда заблокировать аккаунт Трампа – пресс-секретарь

20.07 / Жириновский отреагировал на указ Путина о назначении врио главы Хабаровского края

22.02 / СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка

05.02 / В Германии заявили о неэффективности санкций против России

28.12 / В Минсоцполитики Украины рассказали о новых условиях получения субсидий

16.10 / В РФ показали прототип аэромобиля будущего

18.02 / Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию

25.02 / “Передай президенту, что он хороший”. Сурков в 2014 году жаловался Медведчуку на то, что Порошенко его “ругает постоянно, бл..ь”

12.10 / Тихановская назвала себя «символом свободы»

29.09 / Турция подготовила элитный спецназ к отправке в Азербайджан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска