Мнение: Торговля страхом

01.03.2021, 12:24, Разное

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Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. В ходе интервью, транслировавшегося в Twitter организации, Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.

Синхронно и по положению дел в России была высказана точно такая же точка зрения: не более 5-6 процентов населения имеет антитела, а потому говорить о коллективном иммунитете не приходится.

Чудовищный разнобой в оценках, когда разные люди и разные структуры оценивают коллективный иммунитет населения (как в глобальном, так и страновом масштабе) и в 50, и в 5 процентов – то есть, разница на порядок – говорит, скорее, о сознательной манипуляции, чем о желании реально оценивать картину происходящего.

ВОЗ, будучи агентом БигФармы, прямо заинтересована в нагнетании паники и страха – в такой обстановке продавать вакцины куда как более комфортно. А когда на кону стоят не миллиарды, и даже не десятки миллиардов, а сотни миллиардов долларов – тут любые профессиональные оценки идут лесом. Маркетинг как он есть. Торговля страхом.

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