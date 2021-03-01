Опубликованы снимки салона нового седана Kia K8

01.03.2021, 12:14, Новости дня

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Южнокорейская компания Kia в скором времени выпустит обновленный седан Kia К8, однако фотошпионы рассекретили интерьера салона автомобиля.

Уже в ближайшее время новинку рассекретят, однако основные характеристики уже известны, тогда как и дизайн седана полностью показан в Сети. В частности, на руле применили обновленный логотип южнокорейского бренда. На центральной консоли установлен крупный горизонтальный дисплей. Среди новшеств называют более дорогие материалы отделки, среди которых кожаные вставки.

Бросается в глаза отсутствие привычного переключателя КПП, вместе которого применили более удачный элемент. Уже до конца 2021 года данный экземпляр сможет появиться в свободной продаже на российском рынке.