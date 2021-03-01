Мнение: “Вильгельм Густлофф”, “Гойя” и “Кассандра”. Данные эхолокации

01.03.2021, 12:12, Разное

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Британское исследовательское судно "Эхо" изучило обломки ряда известных кораблей погибших на Балтике в первой половине XX века.

С помощью специального эхолота, были получены изображения текущего состояния потопленных немецких транспортных судов "Вильгельм Густлофф" и "Гойя", а также британского легкого крейсера "Кассандра".

"Вильгельм Густлофф"



Потопленный Маринеско "Вильгельм Густлофф". Вместе с ним на дно пошло 9500 человек.



Командир подводной лодки С-13 потопившей "Вильгельм Густлофф" Александр Маринеско.

"Гойя"



"Гойя". Потоплена в 1945 году советской подводной лодкой. Вместе с ней на дно пошли 6900 человек.



Командир подводной лодки Л-3 Владимир Коновалов

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"Кассандра"



Британский крейсер "Кассандра"

HMS Cassandra был спущен на воду в 1916 году и введен в строй в июне 1917 года, находясь на действительной службе в последние два года Первой мировой войны.

После окончания войны крейсер входил в состав британских сил, отправленных на Балтику в рамках интервенции союзников в Гражданскую войну в России. Ключевой целью интервенции была поддержка независимости недавно основанных балтийских государств Латвии и Эстонии от большевиков. 5 декабря 1918 года британские войска были на пути к Таллинну, когда «Кассандра» подорвалась на мине у эстонского острова Сааремаа. Корабль быстро затонул, 10 из 400 членов экипажа погибли во время первого взрыва, а один упал за борт при спасательной операции.

Обломки HMS Cassandra находятся недалеко от обломков двух других кораблей Королевского военно-морского флота, тральщиков HMS Myrtle и HMS Gentian, которые также подорвались на русских минах, оба затонули в мгновение ока 15 июля 1919 года.

Они пытались расчистить проход, чтобы снабдить правительство Эстонии жизненно важными припасами для продолжения борьбы за независимость.

Корабли входили в состав большой эскадры, дислоцированной в регионе в период с ноября 1918 г. по февраль 1920 г. Помимо «Кассандры», «Гентиан» и «Миртл» потери включали два эсминца V-класса и несколько береговых артиллерийских и торпедных катеров, а также подводную лодку L-55 Всего британцы потеряли в кампании 107 человек.

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И до кучи.

"Ист-Пойнт".



Британский пароход затонувший недалеко от Плимута.



Пароход был торпедирован немецкой подводной лодкой U-48 в марте 1917 года, когда он направлялся в Филадельфию с грузом на борту.

Пока подводная лодка маневрировала, чтобы выстрелить во второго торговца, все еще находящийся на плаву "Ист-Пойнт" врезался в ее боевую рубку. Шкипер и штурман U-48 были убиты, но лодка выжила и продолжала атаковать корабли союзников, пока не была потеряна в ноябре 1917 года. Впоследствии повреждений "Ист-Пойнт" затонул, но все 45 членов экипажа на борту были спасены.

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Исследовательское судно "Эхо"

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