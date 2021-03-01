Гройсман: Предлагаю чиновникам, нардепам и главам ОГА пройти публичную вакцинацию от коронавируса и показать пример

01.03.2021, 12:10, Новости дня

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Лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана”, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал политиков и чиновников самим пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом он сказал 27 февраля в эфире канала “Украина 24”.

Гройсман сказал, что в целом поддерживает вакцинацию.

“Фактически сейчас уже конец февраля – начало марта – нам завозят какую-то вакцину. Что это за вакцина, где проводили ее испытания, насколько она эффективна – никто ничего не знает. Считаю, что задача правительства – обеспечить людей своих, украинцев, самым лучшим. Вот есть в мире три самых лучших позиции в вакцинации – украинцы должны получить хотя бы одну из них, самую лучшую. Им привезли что-то – неизвестно что, подрывая вообще доверие к вопросу вакцинации”, – сказал политик.

Он отметил, что ведущие страны мира вакцинируются в основном препаратами фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, “но оригинальная AstraZeneca”.

“Я предлагаю в понедельник в прямом эфире всем чиновникам Украины, которые не болели COVID-19, всем главам облгосадминистраций, всем народным депутатам, кто верует в секту эффективности украинского правительства в этом вопросе, пройти публичную вакцинацию. Так делали все страны. Я когда смотрю сейчас, как главы ОГА – это какой-то флешмоб у нас прошел – находят врачей, начинают говорить этим врачам, что они должны публично вколоть себе эту вакцину, возле них фотографируются, делают селфи, а эти себе колят. У меня вопрос: а почему глава ОГА сам себе не колет в этой больнице и не делает с собой селфи? Почему он не хочет проходить эту вакцинацию? То есть, ему кого-то не жалко… А с теми, кто отказывается, начинают проводить воспитательные беседы. Я за такую политику сразу снимал бы с должностей неадекватных чиновников. Поэтому я считаю, что они [чиновники] должны сами вакцинироваться, показать пример всем”, – заявил он.

Гройсман считает, что персональную ответственность за неудачи кампании вакцинации несет глава правительства.

“Если бы мы обращались [за вакциной] и нам отказали – я бы это воспринял. Мы даже не обращались. Или обращались не так, как нужно было обратиться. Скажите, пожалуйста, если бы Украина пришла, сказала: “Вот у нас есть деньги, мы хотим как страна, которая заключила Соглашение об ассоциации с ЕС, стать в хвост этой закупки”, вы думаете, Еврокомиссия отказала бы Украине? Да никогда в жизни! Думаете, [канцлер ФРГ] Ангела Меркель сказала бы нам: “Нет”? Да никогда в жизни! Или президент Франции? Никогда! Или президент, премьер Польши? Да никогда нам не отказали бы. И мы сейчас переживаем сложно эту пандемию только из-за того, что у нас есть некомпетентное, неадекватное правительство. В нем есть ряд неплохих министров, но правительства как сильной серьезной институции у нас нет”, – заявил политик.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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