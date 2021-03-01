Чубаров о Крымской платформе: Лучше, чтобы что-то было, чем чего-то не было

01.03.2021, 12:10, Новости дня

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Крымская платформа для деоккупации полуострова – лучше, чем ничего. Такое мнение глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил “Апострофу” в интервью, опубликованном 28 февраля.

“Если даже мы не сможем в полной мере достичь тех целей, о которых мы думаем, то не помешает создание площадки, на которой можно будет обсуждать и искать пути восстановления территориальной целостности Украины. Это тот случай, когда лучше, чтобы что-то было, чем чего-то не было”, – сказал он.

По словам главы Меджлиса, Украине “нужно приложить невероятные усилия, чтобы убедить партнеров в целесообразности наложения на Россию жестких санкций”.

“Как по мне, наши партнеры могут пойти на такие жесткие шаги, когда осознают, что существующие санкции не в состоянии остановить агрессию России против суверенных государств, а потому потенциальная угроза нависает и над их странами”, – объяснил Чубаров.

Он отметил, что сама страна-агрессор Россия “ультимативно избегает обсуждения Крыма”.

“Само существование Крымской платформы станет одним из механизмов, который будет не просто раздражать Россию, но и продуцировать идеи, действия, которые могут превратиться в нечто системное и цельное”, – считает Чубаров.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Москва называет это аннексией. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

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