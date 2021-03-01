 

СБУ сообщила, что открыла более 22 тыс. производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса

01.03.2021, 12:10, Новости дня
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Служба безопасности Украины открыла более 22,7 тыс. уголовных производств по фактам совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризм во время аннексии Крыма и в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 1 марта.

“СБУ более семи лет документирует противоправные действия РФ, и многие из них уже переданы в международные суды в качестве доказательства российской агрессии”, – говорится в сообщеии.

Почти 6 тыс. человек получили сообщения о подозрении, более 250 из них – граждане Российской Федерации, добавили в СБУ.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Москва называет это аннексией. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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