“Кроме зарплаты нардепа, я получаю еще и на депутатские полномочия”. Беленюк рассказал, сколько заплатил за банкет в премиальном ресторане по случаю 30-летия

01.03.2021, 12:10, Новости дня

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Народный депутат из фракции “Слуга народа”, борец греко-римского стиля Жан Беленюк в интервью программе “Світське життя”, которая 27 февраля вышла в эфире “1+1”, заявил, что потратил на празднование своего 30-летнего юбилея в одном из киевских ресторанов около 90 тыс грн.

По словам нардепа, администрация ресторана сделала ему скидку.

“Потому что они знали, кто я такой, что я выдающийся украинский спортсмен”, – объяснил он.

Отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей о том, что стоимость банкета обошлась ему в три депутатских зарплаты, Беленюк уточнил, что в качестве народного избранника получает еще и дополнительные выплаты.

“Кроме зарплаты народного депутата, я получаю еще и на депутатские полномочия деньги – в полтора раза больше, чем зарплата”, – рассказал он.

Беленюк подчеркнул, что заслужил то, чтобы качественно отпраздновать свой юбилей.

“Никакого роскошного празднования не было. Заведение премиальное, но там не было каких-то пафосных блюд, которые стоят очень дорого. Салаты были, подарили мне ягненка”, – подытожил нардеп.

Беленюк родился 24 января в 1991 году в Киеве. Он – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года Беленюк завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

В августе 2019 года был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

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