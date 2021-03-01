Илон Маск представил первый концепт космического лифта для спуска на Луну

01.03.2021, 12:06, Разное

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Основатель компании SpaceX Илон Маск показал первый концепт космического лифта для спуска на поверхность Луны. Продемонстрировал их бизнесмен в рамках программы Human Landing System (HLS).

Программа HLS является частью более масштабного проекта по разработке коммерческих модулей, которые планируют использовать для отправки людей на Луну в 2024 году. Кроме SpaceX в этом проекте задействованы компании Blue Origin и Dynetics.

Однако реализацию программы HLS компанией SpaceX инвесторы сочли «самой рискованной». Поэтому Илон Маск получил лишь 135 млн долларов. А его конкурентам из Dynetics и Blue Origin соответственно выделили 250 и 570 миллионов долларов.

Вместе с этим компания Илона Маска оторвалась от конкурентов в плане пробных запусков. Так, в SpaceX построили 8 прототипов звездолета Starship в масштабе 1 к 1, а также испытали их 12 раз. В сравнении за такое же время Dynetics и Blue Origin продемонстрировали дизайн своих аппаратов и два макета, выполненных из картона, дерева и пенопласта.

Источник: www.ferra.ru