Ученые: Бактерии помогут лечить атопический дерматит

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01.03.2021, 12:06, Разное
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Ученые обнаружили штамм бактерий, уменьшающих проявления атопического дерматита. Исследование опубликовали в издании Nature Medicine.
Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали, что бактерии, которые получили из здоровой кожи людей, безопасны. Также они разобрались с механизмами их действия в двойном слепом клиническом исследовании фазы I. Ученые проверяли больше 8000 изолятов стафилококковых бактерий, живущих на коже человека, не болеющего экземой. Они обнаружили и некоторые штаммы, подавляющие разрастание золотистого стафилококка, усугубляющего болезни кожи.

После скрининга идентифицировали единственный штамм бактерий Staphylococcus hominis A9, использующийся в лечении атопического дерматита. Первое тестирование провели на животных. Ученые смешивали Staphylococcus hominis с лосьоном без аромата и наносили его на грызунов 2 раза в день на протяжении 3-х дней. После бактериотерапии грызунов почти излечили от экземы.

Достижение таких опытов на животных привели к запуску І фазы клинических испытаний, где использовали бактериотерапию в лечении 54 людей с экземой. Две трети людей продемонстрировали уменьшение популяций S.aureus на коже, отмечая уменьшение зуда и воспаления. В предстоящих опытах эксперты определят, можно ли пользоваться новым кремом на протяжении долгого периода для уменьшения тяжести экземы и улучшения качества жизни пациента.

Источник: www.1nep.ru



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