Малахов и Кудрявцева раскрыли гонорары российских звезд за откровения на телешоу

01.03.2021, 12:06, Разное

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Откровения о личной жизни российских звезд звучат в эфире популярных телешоу не просто так. Андрей Малахов и его коллега Лера Кудрявцева раскрыли гонорары артистов за откровения на всю страну. При этом, с момента начала пандемии ценник упал с 2 миллионов до 500 тысяч рублей за интервью.

Гонорары знаменитостей обсудили в новой социальной сети Clubhouse Андрей Малахов, эксперты в телевизионной сфере и его коллеги. По словам ведущего программы «Привет, Андрей!», часто возникают ситуации, когда звезду переманивает другой канал, предлагая за откровения большее вознаграждение. Он вспомнил, как конкуренты переманили Ирину Муравьеву накануне ее юбилея. При этом, его команда начала уговаривать актрису на интервью за год до этого события. Артистке принесли в чемодане деньги, и она резко поменяла свое решение. В результате, команда Малахова не стала торговаться и перебивать цену, а сняла программу со звездой «Карнавала» год спустя, побив по рейтингам конкурентов.

Размер вознаграждения телевизионщики могут значительно повысить, если звезда готова подписать «эксклюзивное соглашение», которое подразумевает запрет на съемки на других каналах в течение какого-то периода. Обычно речь идет о месяце или трех месяцах, если тема действительно «горячая». Однако герои программы могут и нарушить данное соглашение, как сделал, например, вдовец певицы Валентины Легкоступовой. К обсуждению подключилась и ведущая «Секрета на миллион». По словам Леры Кудрявцевой, герои не могут обнародовать озвученный эксклюзив до выхода программы в эфир. В противном случае, канал судится с ними.

Бывают редкие случаи, когда у телеканала нет огромных сумм для гонораров артистам. В этом случае, как уверяют журналисты, может спасти дружба с представителями шоу-бизнеса. Андрей Малахов рассказал, как неожиданно для самого себя записал интервью с покойным Андреем Мягковым. Артист приехал к нему в гости, чтобы познакомиться с маленьким сыном телеведущего. Так как звезда «Иронии судьбы» был в прекрасном расположении духа, он согласился ответить на несколько вопросов журналиста на камеру. Отрывки этой беседы попали в программу «Прямой эфир» после неожиданного известия о смерти актера. Естественно, это интервью в дружеской атмосфере не предполагало никаких гонораров.

В результате, в ходе беседы телевизионщиков вырисовались такие суммы гонораров российских звезд за их откровения. От 200 до 500 тысяч рублей могут заплатить членам семьи покойных знаменитостей или артистам, которые стали участниками скандальных историй. За интервью звезды 90-х получают примерно 100-150 тысяч рублей. Участники ток-шоу, которые довольно часто появляются в эфире, например, певец Данко или Дана Борисова, зарабатывают от 20 до 50 тысяч рублей, а непубличные участники, которые причастны к звездным историям – 50-100 тысяч рублей.