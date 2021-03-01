Американские СМИ назвали Навального «волком в правозащитной шкуре»

01.03.2021, 11:48, Новости дня

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Независимое левое американское интернет-издание The Greanville Post выпустило статью, в которой назвало Алексея Навального «волком в правозащитной шкуре» за проявление блогером расизма, антисемитизма и ксенофобии.

Издание выпустило статью под названием «Навальный: Волк в правозащитной шкуре». В материале отмечается, что после решения Amnesty International больше не считать Навального «узником совести» в медиа-среде «разорвалась ментальная ядерная бомба». Даже «уважаемый The New Yorker со ссылкой на уважаемую правозащитную организацию, (написал) фразу, которая поражает своей противоречивостью: «От своих прошлых высказываний Навальный не отрекся, но новых ксенофобских заявлений не делал уже много лет».

«Важный для нас вопрос сегодня можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое время открыто не исповедует такие свои взгляды? Большинство американцев скажет – нет. Должны быть минимальные доказательства того, что человек осознал – ксенофобия ведет к разрушению общества, сталкиванию его в огонь гражданского противостояния и беззакония. Если это верно для Америки – должно быть верно и для любой другой страны», пишет The Greanville Post.

Издание напоминает о многих случаях расизма, антисемитизма и ксенофобии, связанных с Навальным. Так, в 2009 году Навальный назвал евреев «чуваками в лисьих шапках, лапсердаках, пейсах и всех остальных прибамбасах», а арабов «чумазиками». Во время войны 2008 года блогер назвал жителей Грузии «грызунами», а также предложил «запулить крылатой ракетой по грузинскому генштабу». Кроме того, Навальный много раз открыто заявлял о поддержке националистического мероприятия «Русского Марша», а также посещал это мероприятие в 2007-2011 годах, и выразил поддержу этому движению в 2013 году.

«Не менее ярко выглядят тезисы Навального и по другим ксенофобским темам. Женщин Алексей предпочитает называть «телочками». От этого, по его собственному признанию, его останавливает только необходимость бороться за голоса феминисток. … В случае же с гражданским активизмом и политической борьбой Навальный всегда был за силовой сценарий, при котором с представителями власти, например, судьями – можно обходиться без излишних сентиментов – расстреливать» отмечает издание.

Авторы материала отмечают, что «после знакомства с историей высказываний Алексей Навального практически вообще не остается вопросов, почему в Кремле к нему относятся с подозрением. Любой человек, который в вашем окружении годами несет такую густую смесь глупости и ксенофобии, автоматически становится для вас непредсказуемым и опасным партнером, а если он при этом еще занят «непрозрачным бизнесом» и политическими аферами, любой захочет с ним как можно меньше видеться. Это факт».

«Но именно такому человеку на днях присудили высшую премию Женевского форума по правам человека и демократии – премию мужества. На сайте блогера говорится, что вручение премии назначено на июнь. И на это мы можем лишь повторить важный для всех нас вопрос, заданный в самом начале: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое непродолжительное время делает вид, что это не так?» – пишет издание.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.