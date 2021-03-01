Президент Армении получил повторное предложение Пашиняна об отставке главы генштаба

01.03.2021, 11:48, Новости дня

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Администрация президента Армении Армена Саркисяна повторно получила предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы генштаба Оника Гаспаряна, сообщила пресс-служба армянского президента.

«Обоснования о несогласии с возражениями президента были отправлены (премьером) в администрацию президента вечером 28 февраля и поступили в первый после него рабочий день – 1 марта. Президент республики выразит свою позицию по проекту указа в установленные законом сроки», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В пресс-службе заявили «о недопустимых манипуляциях и несоразмерной реакции» на решение армянского президента, отказавшегося отправлять в отставку главу генштаба. «В этой связи мы еще раз подчеркиваем, что президент республики осуществляет свои функции только в рамках полномочий, определенных конституцией, принимая решения беспристрастно, руководствуясь исключительно национальными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы… в этом смысле любые спекуляции недопустимы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что президент неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.