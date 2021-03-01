Мнение: Наши цели ясны…

01.03.2021, 11:34, Разное

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Во Флориде прошло ежегодное собрание-конференция американских правых, где впервые с момента ухода публично выступил Трамп. Он, конечно, заявил об украденной победе, оценил первый месяц работы Байдена как полностью провальный и намекнул на свое возможное участие в выборах 24 года.

Как раз последнее (хотя до выборов целых 4 года) пока выглядит вполне реальным. Среди право аудитории авторитет Трампа невероятно высок. Ближайший по авторитетности правый политик Америки губернатор Флориды Ди Сантис существенно отстает от Трампа.

Пока можно сказать, что Трамп отказался от идеи создания “третьей силы” и намерен бороться за республиканскую аудиторию, не раскалывая ее организационно. Однако даже в случае успеха на этом поприще перед республиканцами в 24 году встанет крайне сложная проблема.

Объявленная Байденом программа натурализации незаконных мигрантов может дать демпартии серьезный рост ее ядерного электората. Чтобы как-то противодействовать этому процессу, от республиканцев будет требоваться совершенно невероятная мобилизация (чего достичь в обычных условиях малореально). Поэтому для Трампа и его команды в предстоящие 4 года остро встает вопрос о существенном преодолении разрыва с глобалистами в области социальных технологий.

Демократы, обладая опытом проведения цветных революций, заранее побеспокоились о двух ключевых факторах своей победы. Первый фактор – создание силового крыла в виде Антифа и движения BLM, которые сумели раскачать социальную обстановку, второй фактор – манипуляции на самих выборах.

Теперь республиканцы, если хотят противостоять технологиям демократов на равных, должны будут побеспокоиться о создании симметричного фактора – социального движения (за права белых или под каким-то другим объединяющим их электорат лозунгом) и существенно дестабилизировать обстановку перед выборами. Смысл в том, что демократы создают с помощью масштабного и беспрецедентного искусственного роста своего электората системную ситуацию, гарантирующую им победы во всех последующих кампаниях. Теперь республиканцам нужно будет раскачивать лодку, дестабилизировать обстановку и создавать кризис, используя который они смогут преодолеть негативные для себя тенденции.

На все про все у них буквально четыре года, так как если они не сумеют провести весь перечень требуемых мероприятий, демократы лишь укрепят свое системное преимущество в следующем цикле.

Логично, что Трамп отказывается от идеи раскола республиканской партии, хотя республиканская аристократия для него чужая, а он чужой для нее. Раскол гарантировано сыграет на руку демократов, а вот на пути консолидации шансы все-таки есть.

Но вот сумеют ли республиканцы сделать выводы из поражения 2020 года и смогут ли создать свои технологии борьбы – тут вопрос менее однозначный. Все-таки это не их конек. У демократов опыт, как теоретический, так и практический. У них за плечами десятки проведенных цветных революций, они умеют в них лучше кого бы то ни было. Поэтому лобовые решения вроде разных американских “Антимайданов” – это заведомый проигрыш. Трампу придется действовать непрямыми путями и более тонко. А вот сумеет ли он и его команда понять, что делать, а главное – как, это и станет понятно через 4 года. А точнее даже – через два. На промежуточных выборах 2022 года.

Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи! ©

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