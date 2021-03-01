Jeep представит новую модель внедорожника

01.03.2021, 11:24, Новости дня

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Американская компания Jeep намерена представить летом 2022 года новую модель компактного вседорожника.

Серийное производство наладят в Польше. Автомобиль выполнен на платформе CMP, которая уже неоднократно применялась в отношении новых кроссоверов. Вместе с тем пока разработчики не называют технических параметров и особенностей нового кроссовера, однако эксперты не исключают, что модель в дальнейшем получит электрическую силовую установку.

Ранее поступили слухи, что в честь 80-летия модели Wrangler в продажу предложат гибридную модификацию автомобиля. Остальные подробности пока удерживаются в тайне до официальной презентации кроссовера от американской компании Jeep.