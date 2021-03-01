 

Jeep представит новую модель внедорожника

01.03.2021, 11:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Jeep намерена представить летом 2022 года новую модель компактного вседорожника.

Серийное производство наладят в Польше. Автомобиль выполнен на платформе CMP, которая уже неоднократно применялась в отношении новых кроссоверов. Вместе с тем пока разработчики не называют технических параметров и особенностей нового кроссовера, однако эксперты не исключают, что модель в дальнейшем получит электрическую силовую установку.

Ранее поступили слухи, что в честь 80-летия модели Wrangler в продажу предложат гибридную модификацию автомобиля. Остальные подробности пока удерживаются в тайне до официальной презентации кроссовера от американской компании Jeep.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / В Роскосмосе сократили число управленцев и урезали зарплаты менеджеров

14.01 / Twitter заблокировал страницу «Спутник V»

31.10 / Число жертв землетрясения в Турции выросло до 26 человек

05.07 / Венгрия разрешила транзитный проезд только через два пункта пропуска с Украиной – Госпогранслужба

31.01 / В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 3177 человек

03.08 / Вспышка коронавируса произошла на теплоходе «Александр Суворов»

23.12 / Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока – 2»

26.08 / Название романа Агаты Кристи «Десять негритят» изменили во Франции

05.11 / Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах

05.12 / В РФ за сутки выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска