Марка Subaru представит спортивную модификацию Levorg

01.03.2021, 11:24, Новости дня

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Японская автомобильная компания Subaru в скором времени презентует обновленную версию Levorg.

Главным достоинством называют примененный силовой агрегат. В частности, модель поступит на рынок с 2,4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 272 л.с. мощности. Кроме того, производитель пока не называет всех достоинств, умалчивая детали о примененной коробке передач. Вместе с тем японский бренд намерен уже весной выпустить на российском рынке улучшенную версию кроссовера Levorg XV.

Предполагается, что данная модель получит под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 150 л.с. Также в данном случае применили вариатор и систему полного привода. Стоимость модели объявят ближе к дате выхода на рынок.