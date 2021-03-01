 

“Очень расстроилась”. Ребрик заразилась коронавирусом

01.03.2021, 11:20, Новости дня
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Украинская ведущая Лилия Ребрик заразилась коронавирусом. Об этом она написала 28 февраля в Instagram. 

“Очень расстроилась, когда увидела в результатах анализов слово “выявлен”. Да, у меня коронавирус. На ближайшие две недели отменены все съемки, спектакли, эфиры. Что касается самочувствия, я бы предпочла, чтобы ответ на этот вопрос остался за кадром”, – рассказала ведущая.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 352 134 случая инфицирования коронавирусом, скончалось 26 050 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 171 724 человека.

Ребрик служит в Молодом театре. Актриса ведет утреннее шоу “Ранок з Україною” на канале “Украина”, а также снимается в кино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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