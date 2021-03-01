“Maruv нужно похудеть! Cрочно!”, “Немного набрала?”, “Баба-красавица. И спереди, и сзади!” – Фаны Maruv обсуждают ее новые фото в белье

01.03.2021, 11:20, Новости дня

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Cтроящая карьеру в России украинская певица Maruv вечером 26 февраля разместила в Instagram подборку снимков в комбинезоне со стрингами и прозрачными элементами.

– Будь самой яркой и стильной спортивной малышкой, – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

– Maruv нужно похудеть! Cрочно! – заявила lydmilaaaaaaaaaaaa.

– Ай да баба, ай да красавица. И спереди, и сзади! – написал victor_lucascionok.

– Красивые фото. Немного набрала? – прокомментировала jana_colibri.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.