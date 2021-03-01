 

Роскомнадзор заявил, что Twitter “злостно нарушает” российское законодательство

01.03.2021, 11:20, Новости дня
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1 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в “злостном” нарушении законов РФ.

“Twitter злостно нарушает российское законодательство. […] С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала”, – говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, с его стороны компания Twitter получила более 28 тыс. требований об удалении запрещенной в РФ информации.

Главный офис компании Twitter находится в США, соцсеть насчитывает порядка 1,3 млрд пользователей.

Согласно российским законам, владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

За отказ от удаления контента предусмотрены штрафы. Максимальный размер – 8 млн руб. (около $107 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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