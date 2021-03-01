В ближайшее время количество вакцинированных от коронавируса в Украине существенно увеличится – Минздрав

01.03.2021, 11:20, Новости дня

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В ближайшее время темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Об этом на брифинге 1 марта сказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что в Украине вакцинировали уже более 3 тыс. человек.

“Согласно планам Минздрава, вакцинация проводится каскадным способом. Поэтому в ближайшей перспективе стоит ожидать, что количество вакцинированных существенно увеличится. Это нормальный процесс, он только запущен и там есть свои процедуры, как это должно происходить”, – сказал он.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. В первый день успели сделать 159 прививок. 25 февраля во всех областях Украины уже начали делать прививки.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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