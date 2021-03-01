Навальный будет сидеть в колонии “красной зоны”. Заключенные там живут в бараках, их постоянно запугивают

01.03.2021, 11:20, Новости дня

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Российского оппозиционера Алексея Навального перевели в колонию №2 Владимирской области в 100 километрах к востоку от Москвы. Ее называют “красной зоной“ из-за жестких условий и правил, сообщило агентство Bloomberg 28 февраля со ссылкой на члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еву Меркачеву.

В этой колонии заключенные живут в бараках и обычно занимаются физическим трудом, а администрация контролирует все аспекты жизни. Это жесткий исправительный лагерь с очень строгими правилами, мягко говоря, отметила Меркачева.

Оппозиционный активист Константин Котов, который отбыл во Владимирской колонии полтора года заключения и вышел на свободу в декабре прошлого года, сказал, что заключенных постоянно запугивают бесконечными наказаниями за отказ здороваться с тюремщиками или просьбу одолжить вещи у других заключенных.

Алексея ждут тяжелые времена, прокомментировал Котов перевод Навального во Владимирскую колонию. Активист сообщил, что с самого первого дня он подвергался “чрезвычайному психологическому давлению”. Адвокат Мария Эйсмонт сказала, что Котов отказался от конфиденциальных встреч с ней уже на второй день пребывания в колонии.

Эйсмонт добавила, что если бы она была на месте тюремной службы и захотела сделать жизнь Навального как можно более невыносимой, она бы направила его именно в эту колонию. Глава российской пенитенциарной службы Александр Калашников заявил, что здоровью или жизни Навального в тюрьме ничего не угрожает.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

Российский политик Дмитрий Демушкин, который ранее также отбывал наказание в указанной колонии, говорил, что осужденные идут на любые методы, лишь бы не ехать в колонию №2.

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