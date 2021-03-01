 

Украинский журналист Гордон раскрыл сценарий ухода Лукашенко

01.03.2021, 11:18, Разное
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Журналист встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко незадолго до выборов в августе 2020 года. Тогда у Дмитрия Гордона остались положительные впечатления о президенте. “Он мне понравился: по-человечески обаятельный, интересный мужик”, – сказал он.

В ходе интервью Лукашенко заверил, что не причинит вреда белорусам, которые будут не согласны с результатами голосования. Однако свое слово политик не сдержал. В августе по всей республике прокатилась волна протестов, в результате пострадали десятки человек, по меньшей мере четверо погибли.

Гордон признался, что был шокирован случившемся. По его мнению, от образа Лукашенко “не осталось ничего”. Журналист отметил, что важную роль в отстранении политика от власти должен сыграть коллективный Запад. “Это первый и самый очевидный вариант”, – сказал он.

Евросоюз ранее ввел санкции против официальных лиц и компаний Белоруссии, а Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира. Однако этих мер недостаточно. “Зажать Александра Лукашенко можно в два счета. Было бы желание”, – заявил журналист.

Ранее экс-кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская сообщила о скором возобновлении протесной активности в стране. По ее словам, давление на Александра Лукашенко будет усиливаться, и в итоге политик уйдет в отставку. “Весной его уже не будет”, – выразила мнение оппозиционер.



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