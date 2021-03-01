 

В Москве выявили более 2 тысяч заразившихся коронавирусом впервые с 12 февраля

01.03.2021, 11:18, Разное
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В оперативном штабе рассказали, что за минувший день коронавирусную инфекцию подтвердили у 11 571 россиянина. Полностью выздоровели и покинули больницы 11 277 человек, скончались 333 пациента.

Москва вновь стала лидером среди российских регионов по числу больных. За прошедшие сутки в столице выявили 2 097 новых случаев. Госпитализировано 714 человек, скончались 42 пациента.

На втором месте оказался Санкт-Петербург, где диагноз поставили 943 жителям. Далее идет Подмосковье с 629 инфицированными. Четвертую строчку заняла Нижегородская область с 386 больными, пятую – Воронежская область с 293 больными.

Материал дополняется.



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