 

Sohu: Россия уничтожит за 30 минут американский авианосец после запуска ракеты Х-32

01.03.2021, 11:16, Разное
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Военные эксперты из китайского издания Sohu заявили, что американский авианосец просуществует всего 30 минут после запуска крылатой ракеты Х-32. Обозреватели полагают, что у США пока нет оружия, способного противостоять мощи российской сверхзвуковой ракеты.
Новая крылатая ракета Х-32 стала известной во всем мире благодаря уникальным характеристикам. Так, ее скорость полета может достигать 5 Махов, в чем даже усомнились некоторые ученые. Из-за дальности полета, составляющей 1000 км, эксперты считают, что ни один авианосец ВМС США не сможет просуществовать более 30 минут.

Кроме того, китайские аналитики отметили, что ракета Х-32 не относится к оружию воздушного базирования. Это означает, что во время атаки она может эффективно избегать поисковых радаров от обнаружения, а это в свою очередь усложняет перехват ракеты вражескими средствами ПВО. Стоит напомнить, что еще в РФ разрабатывается неуязвимая гиперзвуковая ракета «Гремлин».

Источник: politros.com



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