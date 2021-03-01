 

Раскрыта связь между COVID-19 и весенним авитаминозом

01.03.2021, 11:16, Разное
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Врач Людмила Лапа пояснила о связи COVID-19 с весенним авитаминозом. Последний может осложнить протекание коронавирусной инфекции. Из-за нехватки в организме необходимого числа витаминов процесс восстановления нередко замедляется.
При авитоминозе у человека зачастую наблюдается нехваток сил. Организм в таком случае очень ослаблен, поэтому не может противостоять различным инфекциям, в том числе COVID-19. Как следствие, плохое самочувствие сохраняется на более длительный срок. Вирус оказывает негативное влияние на легкие, суставы и сердце.

Обычно в начале весны наблюдается недостаток витаминов групп С, В и D. Дефицит данных элементов приводит к тому, что организм начинает работать хуже. Если люди перенесли коронавирус, то авитоминоз только усугубит процесс восстановления.

Врач посоветовала сдать анализ на уровень витаминов и восполнить их нехватку в случае ее обнаружения. Витамины группы В влияют на центральную нервную систему, если она не будет поддержана, то человек быстро не восстановится после COVID-19. Важно сдавать все анализы под контролем специалисты, результаты крови, в том числе, на гормоны, многое скажут доктору о здоровье пациента.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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