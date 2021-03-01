Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева

01.03.2021, 11:16, Разное

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Родители покойной российской певицы Жанны Фриске подали в суд на ведущего Дмитрия Шепелева из-за квартиры. Они хотят запретить ему распоряжаться долей 7-летнего сына Платона.

Речь идет об элитном объекте недвижимости общей площадью 90 квадратных метров, который расположен в Москве на Шмитовском шоссе. В данных апартаментах сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева принадлежат 1/3 часть. Из-за настойчивости отца артистки производства по данному делу возбуждены в двух судах Хамовническом и Пресненском.

Предварительная беседа между сторонами назначена через три недели. Иск подан по месту нахождения объекта недвижимости. Одно из начатых производств будет прекращено, но данный вопрос станет решаться уже в рамках проводимого заседания. Вместе с повесткой Дмитрий Шепелев узнал, что родители Фриске собираются продать 2/3 квартиры. Согласно законодательству, они предложили еще одному владельцу выкупить доли, но поставили цену в 21 миллион рублей. Дмитрий Шепелев намерен отстаивать свои права, поэтому он планирует подать жалобу в Верховный суд.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске ее сын Платон живет вместе с отцом Дмитрием Шепелевым. В скором времени в новой семье ведущего произойдет пополнение: недавно стало известно о беременности о его избраннице Екатерины Тулуповой.

Источник: www.starhit.ru