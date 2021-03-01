 

Мнение: «На путь исправления не встал…»

01.03.2021, 11:08, Разное
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Мосгорсуд обнародовал определение апелляционной коллегии по делу Навального. В документе много чего понаписано, в том числе и объяснение, почему Россия проигнорировала требование ЕСПЧ о немедленном освобождении узника Навального.

Но, на мой взгляд, в этом документе куда более важно то, что суд проговорился, за что на самом деле сидит Навальный.

В самом начале документа суд констатировал:   «Навальный приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30 декабря 2014 года с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17 февраля 2015 года, осужден по ч. 2 ст. 1594 (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), ч. 3 ст. 1594 (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), п. "а" ч. 2 ст. 1741 УК РФ (в редакции Федерального закона 07.12.2011 N 420-ФЗ ) с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 лет….»

Даже не буду говорить, что ст. ст. 1594 уже давно нет в уголовном кодексе. Куда важнее,  что суд в этом документе подчеркнул, что Навальный «на путь исправления не встал…»

А  что означает исправление для любого осужденного по ст. 159?  Очевидно, что исправление – не совершать действий, подпадающих под эту статью УК. Даже не помышлять об этом.

Но суд написал, что Навальный «на путь исправления не встал…».  В принципе это означает, что Навальный, по-прежнему, склонен к преступленим, отвественность за которые была предусмотрена ст.159.4 УК, которой, повторюсь, уже нет в уголовном кодексе. Но суд не привел никаких доказательств о склонности Навального к совершению действий,отвественность за которые предусмотрена ст.  ст.159.4 УК.  Не привел, потому что таких доказательств не существует.

Выходит, что «на путь исправления не встал…» в отношении Алексея  Навального – это совсем про другое. Про то, что в колонию его отправили не за то, что написано в приговоре Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 30 декабря 2014 года. А именно за политику. Которой он занимался и намерен заниматься, именно потому что «на путь исправления не встал…».  И именно это признал Мосгорсуд.

Источник: Ирек Муртазин



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