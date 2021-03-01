Как вы едите? – Личное мнение

01.03.2021, 11:06, Разное

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На фото — две женщины. Обе почти одинаковы: пока молодые, стройные и даже симпатичные. И едят они что-то примерно одинаковое — вон, там даже овощи видны.

Почему они тогда так отличаются? В чём подвох?



Фото: Соцсети

Да всё совершенно просто: одна едой наслаждается, вторая — рубает как не в себя.

Пример с ужином я привела, чтобы проиллюстрировать стиль вашей жизни. У первой, я уверена, и дома чисто, и в личной жизни порядок. На работу она не опаздывает, бумажки крепит скрепочками аккуратно, двигается по карьерной лестнице.

А вторая?

А у второй — бардак. И в голове, и в жизни. Процесс потребления еды — это давно уже установили психологи! — в точности отражает вашу жизнь.

Жрёте, как свиньи? Значит, в жизни — свинарник. Едите красиво — с большой долей вероятности ваша жизнь упорядочена.

К счастью, тема работает и наоборот — как с улыбкой. Плохое настроение? Заставь себя улыбнуться и станет намного лучше. Начни есть красиво, и всё остальное в жизни станет красивым.

Ещё один побочный эффект эстетичного потребления пищи — красивая посуда, платье, вилка, нож, приятная беседа способствуют более быстрому насыщению. Согласно исследованиям, для появления чувства сытости хватает всего четверти обычной порции.

То есть, ты наешься, съев всего 25% того, что всосала бы и отвалилась на спинку дивана, если бы ела, как поросёнок.

Рабочий способ жрать меньше без тупых ваших диет — сделать приёмы пищи эстетичными.

Не надо только рассказывать мне, что вам некогда и вот это всё. Я не предлагаю каждый день вертеть розы из колбасы и крахмалить свои мещанские скатёрки, как некоторые делают это в Эскортограмах. Достаточно тупо выбросить пролетарские фаянсовые плошки, оставшиеся от разных бабушкиных сервизов, и купить нормальные тарелки с чашками. Чтобы у вас даже выбора не было — есть как свинья или как принцесса.

Я ещё год назад рассказывала, где взять настоящий чешский и китайский фарфор и богемское хрустальное стекло по ценам ниже икеевских.

Посуда Богемия с тем пор только набрала популярности.

Вот знаменитые традиционные гуси на белоснежном тонком фарфоре. Представьте, что вы едите из таких тарелок — лёгких, красивых, благородных. На такие даже как-то неприлично наваливать коричневое майонезное хрючево. Захочется лёгкой, красивой и благородной же пищи. И не гору, а так, чтобы роспись было видно.

Вот только не падайте в обморок — стоят они всего 600 рублей за глубокую тарелку и 380 — за плоскую, На них сейчас 17% скидка, этих умильных гусей разбирают быстрее всех.

Если пьёте чай с печеньками, Б-г вам судья, конечно, но если уж не можете без сладкого — сделайте себе хотя бы красиво. Не как вы привыкли — долить кипятка в старую заварку и хватать печенье прям из надорванного пакета с ценником.

Нет, вы налейте чай в красивую чашку, положите пару печенек на блюдце, чтобы получился настоящий 5 o’clock, ритуал. В самом процессе будет столько удовольствия и любви к себе, что вам и не понадобится сжирать килограмм сладкого, чтобы хоть как-то жизнь наладилась.

Только посмотрите, как это может выглядеть. Чувствуете разницу с обычным своим хомячьим бытом? Вот тут эта чашка, и остальная коллекция. И эта фарфоровая нежность стоит 270 рублей! Там почти на всю коллекцию скидка до 22%.

Обычная толстая фаянсовая кружка из супермаркета с какой-нибудь дебильной надписью стоит не меньше 300. Так что не надо оправдываться тем, что красиво жить — дорого. Нет. Жрать из старых плошек — только ваш личный выбор, а не вынужденная необходимость.

Кстати, с алкоголем правило «чем красивее сервировка, тем меньше потребление» работает точно так же. Если вы плещете вискарь с колой в стаканы из массмаркета, вы тупо быстро нажрётесь. А если вы нальёте тот же виски в бокалы из богемского стекла, у ваших посиделок уже есть все шансы превратиться в джентльменский клуб.

Потому что такой бокал приятно держать в руках, поигрывая содержимым за неспешной беседой, смотреть, как преломляется свет в гранях — все киношные атрибуты дорогой жизни.

За 1’758 рублей на компанию из 6 джентльменов — совсем прекрасно, по-моему.

Если вы, как леди, предпочитаете не виски, а, скажем, брют — его тоже лучше пить из чего-то подходящего, чтобы не превратиться из летящей в блюющую леди.

Одно дело, плебейские мутноватые стекляшки на коротких толстых ногах, у которых ещё и швы от штамповки на боках. И другое дело — вот такие бокалы. Изящные, но не вычурные. Тонкие и прозрачные, как льдинка. Выглядят дорого, а стоят 1’600 рублей за набор из 6 штук.

Классные бокалы сами по себе создают ощущение праздника, хоть вы в них минералки с лимоном нальёте. И вот — праздник есть, а похмелья — нет.

И чем круто именно богемское стекло — всё это изящество переживает посудомоечную машину запросто, несмотря на внешнюю хрупкость, потому что сделано с добавлением титана.

С красивой посуды вы не станете жрать, как свинья, а будете есть, как достойный человек — с удовольствием, осознанно, размеренно. Как следствие, гораздо меньше.

Вот вам и весь секрет, как есть и худеть. Красиво едите — соответственно выглядите.

Идите, выбирайте, следите за акциями — в Инстаграме они всегда оповещают о них. Скидки бывают до 65% — хотя, я не знаю уже, куда дешевле. За подписку на свой инстаграм они тоже дают скидку — 7%. Напишете им в директ — пришлют промокод.

Сейчас 8 марта впереди — хороший случай и родителей, и подружек начать приучать к красивой жизни. Начните с чайной пары — с 17% скидкой за 1’000 рублей. Или ваза, вообще 780 рублей. Да, ваза из богемского стекла может выглядеть адекватно в 2021 году. Там море интерьерного декора, от подсвечников до зеркал.

Поверьте, ваша мама или свекровь при словах «чешский фарфор» и «богемское стекло» мечтательно закатят глаза — если они родом из СССР, для них это буквально символ дома-полной-чаши. Лучший вариант подарка — стоит ерунду, а радости будет много.

В общем, зайки, превращаем трапезы в ритуал, едим, а не жрём. Всё, что я могла, я для вас сделала. Теперь расскажите, как вы едите?

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