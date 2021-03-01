Правдивая история ордена тамплиеров

01.03.2021, 11:05, Разное

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В 12-м веке девять французских рыцарей дали патриарху Иерусалимскому обет послушания.

Об основании Ордена тамплиеров известно сравнительно мало. Установлено, что в 1118 году 9 французских рыцарей дали патриарху Иерусалимскому обет целомудрия, бедности и послушания. Кроме того, как пишет в своей хронике Гийом Тирский, они обязались сделать всё, что в их силах, для защиты дорог и паломников в Палестине от грабителей и мусульман. Возглавил эту общину, сочетавшую общественное служение с суровой воинской дисциплиной, монашеский образ жизни с рыцарскими правами, самоотверженную любовь к ближнему с воинской доблестью, благородный рыцарь Гуго де Пайен.

Поскольку цели новой общины отвечали интересам франков на Востоке, они получили поддержку со стороны как духовной, так и светской власти. Король Иерусалимский Балдуин Второй отдал этим рыцарям-монахам часть своего дворца, примыкавшего, согласно преданию, к храму царя Соломона. С этих пор они стали называться “бедными воинами Христовыми, защитниками Иерусалимского храма” или просто “храмовниками”. Название “тамплиеры” происходит от французского слова “temple” – “храм”.

По просьбе Балдуина Второго, поддержку тамплиерам оказал и Бернард Клервосский. Он участвовал в разработке устава Ордена, который был утверждён на соборе в Труа в 1128 году. Гуго де Пайен был признан Великим магистром. В основу устава Ордена были положены правила святого Августина, статут древних каноников Гроба Господня, а также устав цистерцианцев. Отличительным знаком тамплиеров был белый льняной плащ с восьмиконечным ярко-красным крестом на левом плече (он символизировал мученичество) и белый полотняный пояс – символ сердечной чистоты. Никаких украшений на одежде и оружии не допускалось. Мирских наслаждений и развлечений тамплиер должен был избегать В мирное время он должен был оставаться в келье, делить простую общую трапезу и довольствоваться жёстким ложем. Тамплиер должен был быть готов в любое время отдать свою жизнь за святую веру и своих соратников.

По словам одного хрониста, “этому ордену, в котором жизнь и смерть членов его принадлежали Творцу, были отверсты и сердце, и рука христиан всей Европы. В них видели борцов во славу Божью, которые, чуждые всякого честолюбия, возвращались с битвы в тишину своих храмов; молящихся монахов, которые, однако, никогда не пользовались немой тишиной и безмятежностью монастырской жизни, людей, которые рвались в опасность и жаждали самопожертвования”.

В основу Ордена был положен строго иерархический принцип. Орден возглавлял магистр, избиравшийся особым комитетом, состоявшим из нескольких членов капитула. Высшая власть в Ордене принадлежала Генеральному капитулу. Несмотря на то, что все важные решения санкционировались капитулом, магистр обладал широкими полномочиями. Он мог, например, назначать высших должностных лиц. Члены Ордена делились на рыцарей, капелланов и служащих братьев (servientes). Служащие братья, в свою очередь делились на оруженосцев, сопровождавших рыцарей в походах, и ремесленников. Ближайшую свиту магистра составляли капеллан, писец-клирик, два служащих брата, арабский писец, рыцарь-ординарец, кузнец, повар и конюх.

Кроме того, при магистре в качестве адъютантов состояли два рыцаря из благороднейших семейств, являясь его ближайшими советниками. Каждому рыцарю полагалось иметь три лошади, одного оруженосца и шатёр. Все члены получали одинаковые пайки, одинаковое оружие и одежду.

Духовенство Ордена составляли капелланы. Папа Римский Александр Третий “для удобства выполнения церковных таинств и религиозных обрядов” позволил Тамплиерам принимать в Орден клириков. Они обязаны были вести безупречный образ жизни, повиноваться магистру и жить в определённом месте. Братья должны были исповедоваться только у них, и только они могли давать отпущение грехов. Эти клирики подчинялись не местным епископам, а непосредственно Папе Римскому.

Очень скоро Тамплиеры перестали быть “бедными воинами Христовыми”. Светские властители осыпали их своими милостями. Отовсюду в Орден стекались богатые приношения. Ему отписывались по завещаниям крупные владения, он обладал значительными привилегиями, такими, например, как освобождение от налогов и пошлин. В большинстве европейских стран тамплиеры основали свои командорства. При королевских дворах в Англии, Франции и Испании они занимали высокие должности. Во второй половине 13 века ежегодный доход Ордена составлял 54 миллиона франков (баснословная сумма по тому времени), а количество его членов доходило до 30 тысяч человек. Особым покровительством Орден пользовался также у папства, претендовавшего на светскую власть. Тамплиеры фактически превратились в армию Пап Римских.

Однако, став государством в государстве – с собственными войском, судом, полицией, финансами, Орден вскоре стал возбуждать зависть и недоверие монархов. Сосредоточив в своих руках колоссальные богатства, Тамплиеры занялись банковскими делами и ссужением денег под проценты, в том числе и многих монархам. Орден стал банкиром практически всех королевских дворов Европы и даже некоторых мусульманских властителей и центром европейских финансов. Тамплиеры разработали сложную систему финансового делопроизводства и ввели в обращение банковские чеки, которыми до сих пор пользуются во всём мире.

Таким образом, политика Ордена, которую определяли стремления к светской власти, резко противоречила первоначальным целям братства. После того, как в 1191 году крестоносцы окончательно были изгнаны из Палестины, Тамплиеры осели на некоторое время на острове Кипр, который они приобрели у английского короля Ричарда Львиное Сердце, но уже вскоре перенесли свою резиденцию во Францию.

К началу 14 века французский король Филипп Четвёртый Красивый решил очистить Францию от тамплиеров, которые и по отношению к монарху, на чьей земле они расселились, вели себя независимо и высокомерно. Кроме того, Филипп был прекрасно осведомлён о богатстве тамплиеров. Да к тому же, король задолжал Ордену огромные деньги, и не смог бы расплатиться до конца своих дней. Тем не менее, Филипп понимал, что тамплиеры обладали не только профессиональной армией, но и, в отличие от королевских войск, железной дисциплиной и организованностью. Более того, тамплиеры занимали во Франции важные посты и не подчинялись Филиппу.

Тогда Филипп обратился к Великому магистру с просьбой оказать ему честь и сделать его, короля Франции, почётным рыцарем Ордена. Жак де Моле, бывший в то время великим магистром, понял, что король метит на его место, чтобы впоследствии сделать этот пост наследственным для французской короны. Учтиво, но твёрдо Жак де Моле отверг притязания монарха. Тогда Филипп убедил своего ставленника, нового Папу Римского Клемента Пятого, потребовать слияния Ордена Тамплиеров с их главным соперником – Орденом Иоаннитов. Де Моле и на этот раз ответил решительным отказом.

Не видя иного выхода, Филипп решил прибегнуть к клевете. Он составил список обвинений на основании показаний приора Монфоконского, в своё время исключённого из Ордена за убийство. Этот ренегат обвинил Тамплиеров в идолопоклонстве, отречении от Христа и других кощунственных деяниях. Весной Пап Римский Клемент Пятый вызывает Жака де Моле с Кипра, где он готовился к походу в Сирию. Великий магистр в сопровождении 60 рыцарей прибывает во Францию. Чтобы создать видимость законности своих действий Филипп поручает своему канцлеру, ненавидевшему Тамплиеров, принять на заседании советников короля, инквизиторов и епископов нужное монарху решение – все Тамплиеры должны быть арестованы и преданы инквизиции.

Ранним утром 13 октября 1307 года все члены Ордена были арестованы, а недвижимость – конфискована. Королевские ордонансы, рассказывавшие о преступлениях Тамплиеров, старались оправдать в глазах изумлённого народа грубое насилие и заглушить возмущённые голоса, раздававшиеся по всей стране. Однако, как известно, стоит лишь преступлению выступить с достаточным бесстыдством и добиться своей цели, как толпа, не способная мыслить самостоятельно, со всем смирится, а образованные слои населения будут молчать из трусости.

В Париже был немедленно учреждён инквизиционный суд. Подобные суды уже вскоре были учреждены во многих городах Франции. Главный процесс вела комиссия, созданная самим Папой Римским Клементом Пятым. С помощью пыток от тамплиеров добивались самых чудовищных признаний. Часть Тамплиеров была казнена вообще до вынесения приговора. Другая часть заявила, что свои показания дала под пытками. Процесс затягивался. Трагическая развязка наступила в 1314 году.

В марте перед Собором Парижской Богоматери Жак де Моле и ещё четырём должностным лицам Ордена в присутствии толпы народа был объявлен приговор – пожизненное заключение. И тогда Жак де Моле и Жоффруа де Шарне с возмущением поднялись со своих мест и отвергли обвинения против Ордена. Король, опасаясь публичного разоблачения, тотчас же приговорил их к смерти. Приговор был приведён в исполнение на следующий день. Руководители Ордена были сожжены на медленном огне. Перед лицом смерти они обратились с молитвой к Богоматери, считавшейся покровительницей Ордена Тамплиеров. Народ причислил к сонму мучеников обоих страдальцев, мужественно завершивших свой жизненный путь, а их пепел сохранил как святыню.

Рассказывают, что из пламени костра раздался голос Великого Магистра: “Папа Клемент! Король Филипп! Не пройдёт и года, как я призову вас на суд Божий!”. Через две недели после казни в ужасных судорогах скончался Клемент Пятый. А в ноябре того же года от какой-то таинственной болезни умер Филипп Красивый.

После уничтожения Ордена судьба Тамплиеров складывалась по-разному в различных странах. В Англии и Шотландии они были оправданы. В Португалии высокообразованный король Диниш взял их под свою защиту. Там они изменили своё название, став рыцарями Христа. Часть Тамплиеров слилась с Иоаннитами и Тевтонским Орденом. Владения ордена и центральная резиденция Тамплиеров в Париже стали достоянием короля. Кстати в эту самую резиденцию во время Французской революции были помещены злосчастный потомок Филиппа Людовик XVI с семьёй. Так история восстанавливает справедливость.

Со склепом Тамплиеров связана одна легенда. Рассказывают, что ежегодно в Пасхальную ночь там появляется вооружённая фигура с красным крестом на белом плаще и спрашивает, нет ли желающих освободить Гроб Господень. А своды склепа ей отвечают: никого, никого нет, ибо храм разрушен.