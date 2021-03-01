Мнение: За чей счёт живут рантье

01.03.2021, 10:58, Разное

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В комментариях инвесторов назвали паразитами, которые живут на чужие деньги. Это был ответ на реплику Маргарет Тэтчер, знаменитого премьера Великобритании. Напомню слова баронессы: «главная проблема социализма в том, что в итоге у вас заканчиваются чужие деньги». Вот ответное обвинение блогеров в адрес капиталистов:

https://olegmakarenko.ru/2080189.html?thread=792603837#t792603837

Допустим, так все и есть. А у меня, допустим, есть 100500 рублей. Положенные на стол или под матрас они почему-то не растут. Даже через 20 лет разве что пылью покроются.

А вот «вложенные в инвестиции» они почему-то растут. Что изменилось? Только то, что во втором случае реальные люди работают и делятся со мной своим доходом. Работают они — получаю я. Таким образом на чужие деньги живёт как раз капиталист, а не социалист. И это у капиталиста начинаются проблемы, когда чужие деньги заканчиваются. Работать-то он уже отвык, даже если и умел когда-то.

И это же, кстати, объясняет, почему все не могут быть инвесторами — потому что в этом случае некому будет работать. А если инвесторов не будет, но будут работать все — не будет сверхдоходов, но будет вполне себе социализм.

Давайте представим себе остров дикарей социалистов, которые живут первобытно-коммунистическим строем. На всякий случай, определение «первобытно-коммунистический» не является ругательным, это официальный термин. Ещё этот строй называют «первобытно-общинным», так как слово коммуна как раз и переводится с французского как «община».

Так вот, к нашему острову дикарей приплывает лодка с Робинзоном, выходцем из более развитого капиталистического государства. Будучи плотником по профессии, Робинзон открывает на острове небольшую мастерскую, в которой делает туземцам лодки и гарпуны. Туземцы довольны: лодки хороши, при этом если раньше на изготовление лодки уходил месяц труда дикаря, то теперь дикарь просто отдаёт Робинзону за лодку свой двухнедельный улов.

Маленькая проблема заключается в том, что острову нужно не так уж много лодок. Робинзон работает два-три дня в месяц, а всё остальное время занимается разной ерундой: ведёт дневник, пишет стихи, гуляет вдоль берега океана и предаётся размышлениям на непонятные туземцам темы.

На первый взгляд, Робинзон помогает племени: лодки стали и дешевле, и лучше. Однако некоторые дикари полагают, что Робинзон их обкрадывает. Каждый месяц у Робинзона остаётся не менее 25 дней, которые он мог бы занять чем-нибудь полезным: например, выносить мусор из хижин туземцев, делать массаж рыбакам или толочь им в примитивных ступах зерно.

На этом примере мы видим одну из конфликтных зон коммунистической и капиталистической идеологий. С точки зрения капитализма каждый человек свободен. Робинзон имеет полное право отдыхать, пока он живёт «на свои», пока туземцы отдают ему рыбу добровольно. С точки зрения коммунизма каждый человек является рабом общества. Отлынивающий от работы раб — преступник, поэтому Робинзон не должен прохлаждаться: у вождя найдётся достаточно работы для каждого.

Отсюда растут ноги и у претензий к современным рантье. Рантье никого не грабит и не насилует — он честно зарабатывает свои деньги, продавая людям нужные им товары или услуги. Например, рантье может сдавать квартиру или владеть долей в металлургическом комбинате. С точки зрения коммунистов, однако, этого мало: каждый гражданин является рабом и, следовательно, каждый гражданин должен работать на общество, покуда у него хватает на то физических сил. «От каждого по способностям», как говорил Карл Маркс — если гражданин способен работать, он не имеет права отдыхать. Тут, кстати, возникает идеологическая проблема с пенсионерами, которые с коммунистической точки зрения не имеют права выходить на пенсию до того, как приобретут инвалидность… что, впрочем, является уже темой для отдельной беседы.

Теперь мы видим суть конфликта: наглые рантье зажимают деньги, которые теоретически мог бы забрать и потратить коммунист. Вместе с тем у реплики блогера была ещё и дополнительная часть:

…это же, кстати, объясняет, почему все не могут быть инвесторами — потому что в этом случае некому будет работать. А если инвесторов не будет, но будут работать все — не будет сверхдоходов, но будет вполне себе социализм.

Отчасти это правда. Ортодоксальный коммунизм аморален, но по-варварски логичен и справедлив: когда все являются рабами общества в лице вождя, когда вождь распределяет добытые рабами блага, сообразуясь с интересами всего общества, жизнь племени приобретает определённую устойчивость и стабильность. В наше время, конечно, коммунистические государства быстро погружаются в хтоническую нищету, но история знает примеры вполне успешных коммунистических царств. Любопытные могут найти больше, если поищут статьи про так называемый «азиатский способ производства».

Тем не менее в реплике блогера мы видим расширенный упрёк. Условного рантье обвиняют не только в том, что он прячет своё зерно от комиссаров, но и в том, что он является паразитом, живёт за чужой счёт. Из тезиса «все не могут быть инвесторами» делается вывод «инвесторы воруют чужой труд».

Я уже показал на примере Робинзона, что инвесторы не воруют чужой труд, а экономят его. Каждому покупателю лодки Робинзон экономит две недели труда, которые дикарь иначе вынужден был бы потратить на самостоятельное изготовление плавсредства. Современный рантье, сдающий квартиру студенту, экономит этому студенту круглую сумму, которую студент иначе вынужден был бы платить банку в качестве ипотечного кредита.

Собственно, польза рантье ясна уже из того, что капитализм, в отличие от коммунизма, предполагает свободу экономических агентов. Если бы рантье был вреден обществу, если бы он отбирал чужой труд, ему бы просто не удалось заключить ни одной сделки. Дикарь не стал бы покупать лодку у Робинзона, если бы знал, что может сделать такую же лодку самостоятельно, затратив на это меньше времени и сил. Студент не стал бы снимать квартиру, если бы мог купить квартиру самостоятельно или, скажем, если бы его устраивала жизнь в общежитии с другими студентами. Рантье не держат в руках маузеров, как коммунисты: сама экономическая система вынуждает их приносить пользу тем, от кого они получают свои доходы.

Вместе с тем тезис «все не могут быть инвесторами» безусловно верен. Верны также и тезисы «все не могут быть врачами», «все не могут быть токарями», «все не могут быть танцорами балета». В развитом обществе должна быть определённая доля врачей: допустим, полпроцента от общей численности населения. Если государство из одних инвесторов представить несложно, — таковым мог бы стать, скажем, остров Науру в период экспорта фосфатов, — то общество, в котором 100% населения будут врачами, существовать может разве что в крайне вырожденном виде. Однако мы ведь не делаем из этого вывод, что врачи являются паразитами! Не делаем мы далеко идущих выводов и из других фактов:

— количество рабочих мест врачей ограничено;

— каждый желающий врачом стать не может;

— некоторые врачи зарабатывают очень много;

— профессия врача часто передаётся по наследству.

Подведу итог

Инвесторы или, если угодно, рантье — важная и полезная часть общества. У рантье нет иного выбора, кроме как быть полезными, ибо если они не будут приносить обществу пользу, общество не будет им платить.

Суждение «инвесторы паразиты, так как все не могут быть инвесторами» неверно. Это логическая ошибка non sequitur: из того факта, что общество не может целиком состоять из представителей определённой профессии, никак не следует вывод о том, что эта профессия является паразитической.