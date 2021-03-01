Мнение: Алла Пугачева в творчестве художников позднего СССР

01.03.2021, 10:56, Разное

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Великие люди часто служат точкой преломления великих идей. Или не очень великих. Персона Аллы Пугачевой, масштаб которой для советского человека нам сегодня, в 2021 году, представить сложно, в то время, эпоху своего расцвета, часто становилась темой творчества самых разных художников.

Самые распространенные изображения, конечно, это то, что мы сегодня называем "фан-арт", то есть портреты, неумело перерисованные с фотографий. Почти столько же картинок "арбат-стайл", сделанных по тому же методу, только чуть профессиональней. Есть еще картины, созданные "коммерческими парадными портретистами", типа Никаса Сафронова, некоторые из них даже висят на квартине у Пугачевой, судя по фото интерьеров.

Мне же захотелось здесь собрать то, что делали именно профессионалы живописи, причем в самых различных стилистиках, включая наив, лубок и откровенный стеб.



Худ. Аркадий Петров. "Алла Пугачева". 1981

Выше представлена работа известного представителя андеграунда Аркадия Петрова, который возвращался к теме Пугачевой неск. раз (покажу ниже). В избранной им стилистике она предстает персонажем его волшебного мира, будто детской книжки.

Два портрета кисти Елены Романовой — уже такое вполне стандартное реалистичное восьмидесятничество.

Елена Романова (1944-2014).. Портрет певицы Аллы Пугачевой. 1978. Запорожский художественный музей



Романова Елена Борисовна. «Портрет Пугачевой Аллы Борисовны» 1981



Художник более старшего поколения предпочел написать эмоции..

Алексей Августович (1914-1995). Портрет Аллы Пугачевой. 1986



Алексей Августович (1914-1995). "Пугачева в ресторане". 1993



Не всем она, конечно, нравилась.

Вот это про нее?

Гелий Коржев. "Голубой огонек", 1976.



А вот как бы реализм.

Ян Левинштейн (1923–2010)



Типичная для эпохи игра со старинными картинами, заигрывание с образами.

Семенова Дарья Юлиановна (р. 1958) Портрет Аллы Пугачевой. 1988



Сергей Симаков (игумен Рафаил) (р.1949).

Картина, использованная для иллюстрирования ее альбома «Как тревожен этот путь» (1982)





Вот так она была расчленена для оформления пластинки, учитывая внутренние развороты.





Чулпан Цветкова (р. 1959). Портрет А.Б. Пугачевой. 1996



Вот еще работы Петрова, одна продолжает линию наивного искусства: это как бы его парный портрет с певицей, которая тут подана как его пара, прекрасная возлюбленная.

Аркадий Петров. «Алла Пугачева и Аркадий Петров». 1981. Фото: Галерея Artstory (источник)



А вот эта — очень крупная картина маслом, которая визуально как бы повторяет фотографию, причем, видимо, это такой мальчуковый коллаж, когда к девушке в эротичном белье приделана чужая голова. Энто, граждане, постмодернизм.

Аркадий Петров. "Звезда Алла Пугачева". 1987 (источник)



фото с автором



Вообще, мы еще и забыли, насколько она была секс-символом.

В 1995 году влюбленный Филипп Киркоров заказал дуэту Виноградова и Дубосарского вот такую картину (источник). Их стиль сразу узнаваем, и даже жанр парадного портрета тут не испортил работу.

Комические интонации появляются в более позднее время.

Татьяна Назаренко. "Памятники Алле Пугачевой и Филиппу Киркорову" (1999) источник



И напоследок:

Александр Дудин (р. 1953). "Алла" (дату не нашла)



В общем, мне кажется, Пугачева — весьма интересный срез для изучения искусства этого периода.

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Если вы знаете еще произведения искусства с ней (не фанарты), тащите в комменты плиз.

И не тупые комические картинки тоже.