Девочка и призрак под кроватью

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01.03.2021, 10:47, Разное
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В интернете продолжает набирать популярность видео про маленькую девочку, которая, находясь в детской комнате на кроватке и играясь с куклой, вдруг сползает на пол и начинает сначала заглядывать под кровать, а потом и вовсе забирается под нее. Причем создается впечатление, что туда ее кто-то затаскивает силой.

Это подтверждается криками малышки – «Мама»! Она зовет на помощь мать. Может, просто застряла под кроватью?

Видео разметил на своем аккаунте joshdean0222 на ресурсе TikTok мужчина по имени Джош Дин. Он – отец шестерых детей. Странный случай произошел с его дочерью Эммой. Установленная в детской видеокамера запечатлела действительно пугающий момент. Как поясняет сам родитель, он тоже сначала подумал, что девочка просто зачем-то полезла под кровать, например, за игрушкой, и застряла. Но, во-первых, видео демонстрирует довольно странное поведение ребенка, никак не похожее на естественное. Во-вторых, никакой игрушки под кроватью родители не обнаружили. В-третьих, малышка была явно шокирована случившимся, отчего потом всю ночь провела в постели с папой и мамой.

Пользователи разделились во мнениях. Многие поверили в призракака под кроваткой, именно он заманил, а потом и затащил туда девочку. Но немало и скептиков, которые настаивают на том, что Эмма, конечно, испугалась, но испугалась лишь того, что застряла под кроватью, почему и стала звать маму на помощь.

Однако даже среди тех, кто проверил в призрака под кроватью, не все сошлись во мнении о том, стоило ли воспринимать этот случай так трагично. По их мнению, привидения совершенно не опасны для человека, если это, конечно, не разбушевавшийся полтергейст. В данном случае девочку, возможно, действительно заманил под кроватку какой-то дух, скажем, дедушки, но звать маму она стала только потому, что застряла там.



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