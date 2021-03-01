 

В РФ выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса

01.03.2021, 10:38, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 11 571 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечился за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 86 455 человека.

Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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