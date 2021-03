“Настоящий друг Украины”. Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

01.03.2021, 10:32, Новости дня

1 марта президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил с днем рождения бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте.

“Грибаускайте – настоящий друг Украины. При вашей поддержке наша страна выдержала большие испытания. Ваша деятельность – пример умения отстаивать национальные интересы и поддерживать партнеров”, – написал глава государства.

[email protected]_LT is a true friend of #Ukraine. Our country withstood great challenges with your support. Your activity is an example of the ability to defend national interests and support partners. Happy Birthday! pic.twitter.com/weEVFK0JwY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2021

Грибаускайте родилась в 1956 году. Президентом Литвы была в период с июля 2009 года по июль 2019-го.

В ходе визита в Киев в мае 2019 года Грибаускайте призывала на тот момент новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского бороться с коррупцией и служить народу, а не олигархам.

